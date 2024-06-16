https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bicagin-uzerine-dustu-denilmisti--kasabin-olum-sebebi-farkli-cikti-1084910903.html
'Bıçağın üzerine düştü denilmişti': Kasabın ölüm sebebi farklı çıktı
'Bıçağın üzerine düştü denilmişti': Kasabın ölüm sebebi farklı çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Arnavutköy'de kurban kesimi sırasında bir kasabın kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Adli... 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T21:52+0300
2024-06-16T21:52+0300
2024-06-16T21:52+0300
türkiye
kurban
kasap
cinayet
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Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan özel bir kurban kesim alanında gerçekleşti. İddiaya göre, kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi.Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı. Kasap olay yerinde hayatını kaybederken savcı ve polisin incelemesinden sonra İçeloğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Tek kurşun çıktıHalk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Doğan İçeloğlu'nun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürüldüğü ortaya çıkan İçeloğlu cinayetiyle ilgili polis araştırma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bakan-koca-daha-ilk-gunden-yaklasik-16-bin-kisi-bayrami-gonlunce-geciremeyecek-1084910733.html
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kurban, kasap, cinayet
'Bıçağın üzerine düştü denilmişti': Kasabın ölüm sebebi farklı çıktı
İstanbul Arnavutköy'de kurban kesimi sırasında bir kasabın kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonrası kasabın vurularak öldürüldüğü otaya çıktı.
Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan özel bir kurban kesim alanında gerçekleşti. İddiaya göre, kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi.
Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı. Kasap olay yerinde hayatını kaybederken savcı ve polisin incelemesinden sonra İçeloğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Doğan İçeloğlu'nun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürüldüğü ortaya çıkan İçeloğlu cinayetiyle ilgili polis araştırma başlattı.