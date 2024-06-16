https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bicagin-uzerine-dustu-denilmisti--kasabin-olum-sebebi-farkli-cikti-1084910903.html

'Bıçağın üzerine düştü denilmişti': Kasabın ölüm sebebi farklı çıktı

'Bıçağın üzerine düştü denilmişti': Kasabın ölüm sebebi farklı çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Arnavutköy'de kurban kesimi sırasında bir kasabın kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Adli... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T21:52+0300

2024-06-16T21:52+0300

2024-06-16T21:52+0300

türkiye

kurban

kasap

cinayet

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Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan özel bir kurban kesim alanında gerçekleşti. İddiaya göre, kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi.Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı. Kasap olay yerinde hayatını kaybederken savcı ve polisin incelemesinden sonra İçeloğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Tek kurşun çıktıHalk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Doğan İçeloğlu'nun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürüldüğü ortaya çıkan İçeloğlu cinayetiyle ilgili polis araştırma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bakan-koca-daha-ilk-gunden-yaklasik-16-bin-kisi-bayrami-gonlunce-geciremeyecek-1084910733.html

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kurban, kasap, cinayet