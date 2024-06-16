https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bakan-koca-daha-ilk-gunden-yaklasik-16-bin-kisi-bayrami-gonlunce-geciremeyecek-1084910733.html
Bakan Koca: Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek
Bakan Koca: Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramın ilk gününde 16 bin kasabın yaralandığını açıkladı. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T21:23+0300
2024-06-16T21:23+0300
2024-06-16T21:23+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanı
kurban
kurban
kurban bayramı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramın ilk gününde 16 bin kasabın yaralandığını açıkladı.Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kesim-oncesi-kacan-kurbanlik-buyukbas-catiya-cikti--1084900831.html
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fahrettin koca, sağlık bakanı, kurban, kurban, kurban bayramı
fahrettin koca, sağlık bakanı, kurban, kurban, kurban bayramı
Bakan Koca: Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramın ilk gününde 16 bin kasabın yaralandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramın ilk gününde 16 bin kasabın yaralandığını açıkladı.
Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bayramın ilk gününde Ankara’da 1.274, İstanbul’da 840, İzmir’de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek.