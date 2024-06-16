https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/antalya-havalimani-rekor-kirdi-her-dakikada-1-ucak-iniyor-1084903148.html

Antalya Havalimanı'nda rekor kırıldı: Her dakikada 1 uçak iniyor

Antalya Havalimanı'nda rekor kırıldı: Her dakikada 1 uçak iniyor

Sputnik Türkiye

Antalya Havalimanı'na neredeyse her bir dakikada uçak uçuş yapıyor veya havalanıyor. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T13:59+0300

2024-06-16T13:59+0300

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Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin en yoğun turist talebini Antalya yaşadı. Alanya, Side, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos, Adrasan, Demre ve Kaş-Kalkan bölgeleri yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Antalya şehir girişleri, otogar ve özellikle Antalya Havalimanı büyük bir yoğunluk yaşıyor.Nüfusu 2,7 milyon olan Antalya'nın bayram nüfusunun yerli ve yabancı 1 milyonun üzerinde tatilciyle 4 milyona ulaşacağı açıklanırken, tüm güvenlik önlemleri ve hazırlıklar da buna göre planlandı. Tatilcilerin 4-5 günlük planlar yaptığı Antalya'da en yoğun hareketlilik, havalimanında yaşanıyor. Arife günündeki uçak trafiği 1100 oldu.DHMİ Antalya Başmüdürlüğü'nün koordinasyonunda bir taraftan inşaat çalışmaları devam ederken, havalimanında neredeyse dakikada 1 uçak iniş yapıyor veya havalanıyor. Antalya Havalimanı'nda bir günde hizmet verilen yolcu sayısı da 200 bine ulaştı. Arife günündeki uçak ve yolcu trafiği, bu yılın şu ana kadarki en yüksek rakamları oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/erdogan-bayram-namazini-muglada-kildi-haremi-serifin-de-acilisini-bu-millete-nasip-eylesin-1084899629.html

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antalya, uçuş, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, bayram