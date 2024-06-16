https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/a-milli-kadin-voleybol-takiminin-rakibi-belli-oldu-1084910305.html

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T20:18+0300

2024-06-16T20:18+0300

2024-06-16T20:18+0300

spor

voleybol

türkiye a milli voleybol takımı

türkiye a milli kadın voleybol takımı

türk a milli kadın voleybol takımı

türkiye voleybol federasyonu

tayland

polonya

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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.Milletler Ligi'ndeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:Brezilya-TaylandÇin-Japonyaİtalya-ABDOrganizasyonda çeyrek final maçları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/turkiye-ile-voleybol-maci-olan-taylandtan-itiraf-vargasi-onlemek-icin-erkeklerle-idman-yaptik-1084757983.html

tayland

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