https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/a-milli-kadin-voleybol-takiminin-rakibi-belli-oldu-1084910305.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T20:18+0300
2024-06-16T20:18+0300
2024-06-16T20:18+0300
spor
voleybol
türkiye a milli voleybol takımı
türkiye a milli kadın voleybol takımı
türk a milli kadın voleybol takımı
türkiye voleybol federasyonu
tayland
polonya
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.Milletler Ligi'ndeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:Brezilya-TaylandÇin-Japonyaİtalya-ABDOrganizasyonda çeyrek final maçları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/turkiye-ile-voleybol-maci-olan-taylandtan-itiraf-vargasi-onlemek-icin-erkeklerle-idman-yaptik-1084757983.html
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.
Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Milletler Ligi'ndeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Organizasyonda çeyrek final maçları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.