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Türkiye ile voleybol maçı olan Tayland'tan itiraf: Vargas'ı önlemek için erkeklerle idman yaptık
Türkiye ile voleybol maçı olan Tayland'tan itiraf: Vargas'ı önlemek için erkeklerle idman yaptık
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Milletler Ligi'nin son şampiyonu Filenin Sultanları, turnuvanın 3. haftasında Tayland ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Asya ülkesinden Melissa Vargas itirafı... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
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VNL'in son şampiyonu Filenin Sultanları, turnuvanın 3. haftası için sahneye çıkıyor.Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını bugün Tayland ile oynayacak. Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan 'Filenin Sultanları', ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.Vargas'a önlem i̇çi̇n i̇dmanda erkekler topa vurduTürkiye maçı öncesinde Vargas için aldıkları önlemden bahseden Pimpichaya Kokram şunları söyledi:
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melissa vargas, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, tayland, maç
melissa vargas, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, tayland, maç

Türkiye ile voleybol maçı olan Tayland'tan itiraf: Vargas'ı önlemek için erkeklerle idman yaptık

12:06 12.06.2024 (güncellendi: 12:07 12.06.2024)
© Dursun Aydemir2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile Brüksel Expo’da karşılaştı. Milli voleybolcu Vargas, karşılaşmada forma giydi.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile Brüksel Expo’da karşılaştı. Milli voleybolcu Vargas, karşılaşmada forma giydi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© Dursun Aydemir
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Milletler Ligi'nin son şampiyonu Filenin Sultanları, turnuvanın 3. haftasında Tayland ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Asya ülkesinden Melissa Vargas itirafı geldi.
VNL'in son şampiyonu Filenin Sultanları, turnuvanın 3. haftası için sahneye çıkıyor.
Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını bugün Tayland ile oynayacak. Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan 'Filenin Sultanları', ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

Vargas'a önlem i̇çi̇n i̇dmanda erkekler topa vurdu

Türkiye maçı öncesinde Vargas için aldıkları önlemden bahseden Pimpichaya Kokram şunları söyledi:
Türkiye'ye karşı nasıl oynayacağımızla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Maçı oynayacağımız sahada da antrenman yaptık. Sahaya göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor. Tayland'daki antrenmanımızda erkeklerin bizim için topa vurmasını sağlayarak Vargas tarzı bir takımı simüle etmeye çalıştık. Çok zor bir antrenmandı. Karşılaşmada tüm gücümüzle savaşacağız.
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