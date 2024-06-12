https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/turkiye-ile-voleybol-maci-olan-taylandtan-itiraf-vargasi-onlemek-icin-erkeklerle-idman-yaptik-1084757983.html

Türkiye ile voleybol maçı olan Tayland'tan itiraf: Vargas'ı önlemek için erkeklerle idman yaptık

Türkiye ile voleybol maçı olan Tayland'tan itiraf: Vargas'ı önlemek için erkeklerle idman yaptık

Sputnik Türkiye

Milletler Ligi'nin son şampiyonu Filenin Sultanları, turnuvanın 3. haftasında Tayland ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Asya ülkesinden Melissa Vargas itirafı... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T12:06+0300

2024-06-12T12:06+0300

2024-06-12T12:07+0300

spor

melissa vargas

voleybol

türkiye a milli voleybol takımı

türkiye a milli kadın voleybol takımı

türk a milli kadın voleybol takımı

türkiye voleybol federasyonu

tayland

maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075155528_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_b3f44d75217db064dcac329c7dd6d53c.jpg

VNL'in son şampiyonu Filenin Sultanları, turnuvanın 3. haftası için sahneye çıkıyor.Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını bugün Tayland ile oynayacak. Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan 'Filenin Sultanları', ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.Vargas'a önlem i̇çi̇n i̇dmanda erkekler topa vurduTürkiye maçı öncesinde Vargas için aldıkları önlemden bahseden Pimpichaya Kokram şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ispanya-bunu-konusuyor-real-madridde-ortaligi-karistiran-biri-gidecekse-arda-guler-gider-iddiasi-1084748167.html

tayland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

melissa vargas, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, tayland, maç