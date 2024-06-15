Bu etkinliğin barıştan ziyade çatışmayı arttırmanın yollarının aranması olduğunu söyleyebilirim. Elbette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'yı bu konferansa kimsenin davet etmediği yönündeki görüşüne de katılıyorum. Bu, Rusya'ya karşı stratejik bir zafer kazanmak isteyen NATO ve kolektif Batı'nın bir toplantısıdır ve tam olarak da Rusya Putin'in söylediği gibi, kendilerine dünya çapında bir önem kazandırmak ve sanki tüm dünya Rusya'ya karşıymış gibi davranmak istiyorlar. Bu bir barış konferansı değildir. Bir barış konferansı çatışmanın tüm taraflarını içerir.