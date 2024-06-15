https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/yunan-basbakanin-eski-danismani-ukrayna-baris-konferansi-daha-fazla-catismaya-yol-acar-1084877297.html
Çipras'ın danışmanı: Ukrayna Barış Konferansı daha fazla çatışmaya yol açar
Çipras'ın danışmanı: Ukrayna Barış Konferansı daha fazla çatışmaya yol açar
Sputnik Türkiye
Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Rusya ve Doğu Avrupa danışmanı Dimitrios Velanis, İsviçre'deki Ukrayna Barış Konferansı’nın çatışmayı... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T10:55+0300
2024-06-15T10:55+0300
2024-06-15T10:55+0300
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2015-2019 yılları arasında Çipras hükümetinde Yunanistan Başbakanı'nın danışmanlığını yapan Velanis, Sputnik’e verdiği demecinde, Moskova'nın bu konferansın çatışmayı çözmenin yollarını aramak olarak görülemeyeceği yönündeki açıklamasına katıldığını belirtirken, konferansı şu şekilde tanımladı:Velanis, amaç adil bir barışa ulaşmaksa, katılımcıların gerilimin köklerine inmesi ve buna yol açan ana nedenlerle ilgilenmesi gerekeceğine dikkat çektiği konuşmasında, 2014 yılında Kiev’de yaşananların anımsatarak, “Açıkçası çatışmanın kökeni Maydan Olayları’nda aranmalıdır, bu da Kiev'deki 2014 darbesidir. Çatışmaların kaynağı, Maydan'ı hazırlamak için ABD tarafından harcandığı resmen açıklanan 5.5 milyar dolardır. Donbass'a ve Odessa'ya yapılan faşist saldırılar ve çok daha fazlasıdır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/eski-japon-basbakan-isvicredeki-ukrayna-konferansinda-baris-insa-edilemez-1084709799.html
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isviçre, barış görüşmeleri, ukrayna, yunanistan, aleksis çipras, nato, abd
isviçre, barış görüşmeleri, ukrayna, yunanistan, aleksis çipras, nato, abd
Çipras'ın danışmanı: Ukrayna Barış Konferansı daha fazla çatışmaya yol açar
Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Rusya ve Doğu Avrupa danışmanı Dimitrios Velanis, İsviçre'deki Ukrayna Barış Konferansı’nın çatışmayı tırmandırmanın yollarını aradığını vurgulayarak, bu etkinliğin NATO ve Rusya'yı yenmeye çalışan kolektif Batı'nın konferansı olduğunun altını çizdi.
2015-2019 yılları arasında Çipras hükümetinde Yunanistan Başbakanı'nın danışmanlığını yapan Velanis, Sputnik’e verdiği demecinde, Moskova'nın bu konferansın çatışmayı çözmenin yollarını aramak olarak görülemeyeceği yönündeki açıklamasına katıldığını belirtirken, konferansı şu şekilde tanımladı:
Bu etkinliğin barıştan ziyade çatışmayı arttırmanın yollarının aranması olduğunu söyleyebilirim. Elbette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'yı bu konferansa kimsenin davet etmediği yönündeki görüşüne de katılıyorum. Bu, Rusya'ya karşı stratejik bir zafer kazanmak isteyen NATO ve kolektif Batı'nın bir toplantısıdır ve tam olarak da Rusya Putin'in söylediği gibi, kendilerine dünya çapında bir önem kazandırmak ve sanki tüm dünya Rusya'ya karşıymış gibi davranmak istiyorlar. Bu bir barış konferansı değildir. Bir barış konferansı çatışmanın tüm taraflarını içerir.
Velanis, amaç adil bir barışa ulaşmaksa, katılımcıların gerilimin köklerine inmesi ve buna yol açan ana nedenlerle ilgilenmesi gerekeceğine dikkat çektiği konuşmasında, 2014 yılında Kiev’de yaşananların anımsatarak, “Açıkçası çatışmanın kökeni Maydan Olayları’nda aranmalıdır, bu da Kiev'deki 2014 darbesidir. Çatışmaların kaynağı, Maydan'ı hazırlamak için ABD tarafından harcandığı resmen açıklanan 5.5 milyar dolardır. Donbass'a ve Odessa'ya yapılan faşist saldırılar ve çok daha fazlasıdır” ifadelerini kullandı.