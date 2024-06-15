https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/von-der-leyen-uluslararasi-toplum-ukraynayi-desteklemek-icin-birlesmeli-1084892606.html

Von der Leyen: Uluslararası toplum Ukrayna’yı desteklemek için birleşmeli

Von der Leyen: Uluslararası toplum Ukrayna’yı desteklemek için birleşmeli

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna konulu zirvede, ‘uluslararası toplumun’ Ukrayna'da barış için güçlerini... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T19:57+0300

2024-06-15T19:57+0300

2024-06-15T19:57+0300

ukrayna krizi

isviçre

zirve

barış

ukrayna

uluslararası toplum

ursula von der leyen

konferans

avrupa komisyonu

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nde, konferansta hazır bulunan katılımcıların Ukrayna'da barış için güçlerini birleştirmesi gerektiğini belirterek ‘zorluklardan korkmamaları’ çağrısında bulundu.Von der Leyen, “Tarih bize barış arayışının zorluklarla dolu olduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler (BM), İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğdu. Bugün uluslararası barış ve güvenlik için bir kez daha umut ışığını yakmamız ve uluslararası toplum olarak Ukrayna'yı desteklemek için birleşmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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isviçre, zirve, barış, ukrayna, uluslararası toplum, ursula von der leyen, konferans, avrupa komisyonu