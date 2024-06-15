https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/von-der-leyen-uluslararasi-toplum-ukraynayi-desteklemek-icin-birlesmeli-1084892606.html
Von der Leyen: Uluslararası toplum Ukrayna’yı desteklemek için birleşmeli
Von der Leyen: Uluslararası toplum Ukrayna’yı desteklemek için birleşmeli
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna konulu zirvede, ‘uluslararası toplumun’ Ukrayna'da barış için güçlerini... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T19:57+0300
2024-06-15T19:57+0300
2024-06-15T19:57+0300
ukrayna krizi
isviçre
zirve
barış
ukrayna
uluslararası toplum
ursula von der leyen
konferans
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nde, konferansta hazır bulunan katılımcıların Ukrayna'da barış için güçlerini birleştirmesi gerektiğini belirterek ‘zorluklardan korkmamaları’ çağrısında bulundu.Von der Leyen, “Tarih bize barış arayışının zorluklarla dolu olduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler (BM), İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğdu. Bugün uluslararası barış ve güvenlik için bir kez daha umut ışığını yakmamız ve uluslararası toplum olarak Ukrayna'yı desteklemek için birleşmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/peskov-putinin-ukraynada-baris-onerisine-batinin-tepkisi-yapici-degil-1084887521.html
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isviçre, zirve, barış, ukrayna, uluslararası toplum, ursula von der leyen, konferans, avrupa komisyonu
isviçre, zirve, barış, ukrayna, uluslararası toplum, ursula von der leyen, konferans, avrupa komisyonu
Von der Leyen: Uluslararası toplum Ukrayna’yı desteklemek için birleşmeli
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna konulu zirvede, ‘uluslararası toplumun’ Ukrayna'da barış için güçlerini birleştirmesi gerektiğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nde, konferansta hazır bulunan katılımcıların Ukrayna'da barış için güçlerini birleştirmesi gerektiğini belirterek ‘zorluklardan korkmamaları’ çağrısında bulundu.
Von der Leyen, “Tarih bize barış arayışının zorluklarla dolu olduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler (BM), İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğdu. Bugün uluslararası barış ve güvenlik için bir kez daha umut ışığını yakmamız ve uluslararası toplum olarak Ukrayna'yı desteklemek için birleşmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.