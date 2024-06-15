https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/vatan-partisi-genel-baskani-perincekten-kurban-bayrami-mesaji-1084897233.html
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten 'Kurban Bayramı' mesajı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten 'Kurban Bayramı' mesajı
Sputnik Türkiye
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Kurban Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda "Bayramlar, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlerimize... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T22:45+0300
2024-06-15T22:45+0300
2024-06-15T22:45+0300
doğu perinçek
türkiye
bayram duman
kurban bayramı
emperyalizm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0a/1068089816_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_376c0add7e07cc7244488c192f77d56e.jpg
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bayramların, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlere daha çok sarılma günü olduğunu ifade etti.Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Perinçek, insanların bayramlarda birbiriyle kucaklaşıp bayramlaşırken aslında sevginin, paylaşmanın, iyiliğin, dayanışmanın, hoşgörünün, bağışlamanın ve kardeşliğin ölümsüzlüğüne sarıldığını belirtti.Perinçek, "Bayramlar, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlerimize daha çok sarılma günüdür. Kurban Bayramı'nda kurban edeceğimiz, bencillik, çıkarcılık, kin, haset, kıskançlık ve kibirdir. Bayramlarda nefis ölür, toplum, vatan, millet ve insan sevgisi büyür" değerlendirmesinde bulundu.Bayramda Asya'dan Afrika'ya ve Güney Amerika'ya kadar gelişen dünyayla buluşacaklarını aktaran Perinçek, "Hatta emperyalist Batı'ya isyanı büyüyen Avrupalı, Kuzey Amerikalı, Avustralyalı kardeşlerimizle kucaklaşarak bayramımızı kutlayacağız. Kurban Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/1084831679.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0a/1068089816_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_6078a659d5924b31fbbdb4f0d3c87110.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğu perinçek, bayram duman, kurban bayramı, emperyalizm
doğu perinçek, bayram duman, kurban bayramı, emperyalizm
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten 'Kurban Bayramı' mesajı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Kurban Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda "Bayramlar, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlerimize daha çok sarılma günüdür" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bayramların, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlere daha çok sarılma günü olduğunu ifade etti.
Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Perinçek, insanların bayramlarda birbiriyle kucaklaşıp bayramlaşırken aslında sevginin, paylaşmanın, iyiliğin, dayanışmanın, hoşgörünün, bağışlamanın ve kardeşliğin ölümsüzlüğüne sarıldığını belirtti.
Perinçek, "Bayramlar, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlerimize daha çok sarılma günüdür. Kurban Bayramı'nda kurban edeceğimiz, bencillik, çıkarcılık, kin, haset, kıskançlık ve kibirdir. Bayramlarda nefis ölür, toplum, vatan, millet ve insan sevgisi büyür" değerlendirmesinde bulundu.
Bayramda Asya'dan Afrika'ya ve Güney Amerika'ya kadar gelişen dünyayla buluşacaklarını aktaran Perinçek, "Hatta emperyalist Batı'ya isyanı büyüyen Avrupalı, Kuzey Amerikalı, Avustralyalı kardeşlerimizle kucaklaşarak bayramımızı kutlayacağız. Kurban Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.