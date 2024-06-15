Uzmanından kurban eti uyarısı: '1-2 saat bekletilmiş etin tüketilmesini istemiyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Taylor Swift'in hayranları deprem oluşturdu: 'Bu Swift'in yarattığı ilk etki değil'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atamalarla ilgili konuştu
12:04
86 dk
HABER MASASI
Bayramda yollar trafik polislerine emanet.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
15:07
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
15:15
3 dk
SESLİ HABER
Macar Başbakan Orban: Gerilimi destekleyenler kaybetti
15:33
2 dk
SESLİ HABER
Futbol efsanesinden Euro 2024 için sürpriz 'Türkiye' açıklaması
15:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Nagehan Alçı, eski eşi Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
18:13
1 dk
SESLİ HABER
5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütü yakalandı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
19:11
3 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan skandal karar: Mezarlar taşınacak
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
19:35
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Hande Yener öğrencilere verdiği sözü tuttu
20:20
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünden bugüne UEFA
07:05
2 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
07:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
7 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
07:48
5 dk
SESLİ HABER
Hande Yener öğrencilere verdiği sözü tuttu
08:03
1 dk
SESLİ HABER
Macar Başbakan Orban: Gerilimi destekleyenler kaybetti
08:15
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en çok yerinden edilen ülkelerin başında Suriye geliyor
08:29
4 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
08:42
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Amerikalı senatör, Ukrayna'yı sömürge olarak görüyor
08:54
2 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
09:03
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
09:16
2 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
09:41
4 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
09:56
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
10:03
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
10:20
2 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
10:32
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir dinozorun hayatı'
10:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
11:08
2 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar
11:31
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
11:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan skandal karar: Mezarlar taşınacak
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
12:21
4 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütü yakalandı
16:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
16:21
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Cingöz Recai'nin yaratıcısıydı
16:33
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya yönelik yaptırım görüşmelerinde en büyük engel Almanya
16:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
17:23
3 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
17:36
1 dk
SESLİ HABER
Eski Japonya Başbakanı: İsviçre konferansında barış inşa edilemez
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den yeni yaptırım hamlesi
18:09
4 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
18:23
3 dk
SESLİ HABER
Nagehan Alçı, eski eşi Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi
18:54
2 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
20:03
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz efsanesi: Ella Fitzgerald
20:15
11 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
20:36
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
20:49
2 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
21:04
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye tarihindeki en büyük işçi eylemlerindendi
21:16
5 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
21:33
1 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
21:43
3 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
21:53
3 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
22:05
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/uzmanindan-kurban-eti-uyarisi-1-2-saat-bekletilmis-etin-tuketilmesini-istemiyoruz-1084872916.html
Uzmanından kurban eti uyarısı: '1-2 saat bekletilmiş etin tüketilmesini istemiyoruz'
Uzmanından kurban eti uyarısı: '1-2 saat bekletilmiş etin tüketilmesini istemiyoruz'
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala uzmanlar, kurban etinin saklanması, doğru pişirilmesi ve ölçülü şekilde tüketilmesi konusunda vatandaşlara uyarılarda... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T09:07+0300
2024-06-15T09:07+0300
yaşam
kurban bayramı
uyarı
diyetisyen
beslenme
et
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/06/1058385149_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ee643c9e3b7b9b609d8a8226e59478e9.jpg
Kurbanın kesildikten hemen sonra etinin tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan VM Medical Park Pendik Hastanesi'nde Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melike Aslıhan Kara, “1-2 saat bekletilmiş etin tüketilmesini istemiyoruz. Çünkü mide rahatsızlıkları, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemler oluşturabiliyor” dedi.Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melike Aslıhan Kara ile Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. H. Levent Doğanay, seyahat sırasında uğranacak mekanlarda dikkat edilmesi gereken hijyen şartları, kurban etinin saklanma, pişirilme ve tüketilme şartları gibi konularda vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.'Bilinçli bir şekilde, yasak koymadan ama sınırlayarak et tüketimine dikkat edebiliriz'Kurban etinin saklama ve pişirilme teknikleri hakkında bilgilendirmede bulunan Kara, “Kurban Bayramı'nda dikkat etmemiz gereken en önemli konu, kurban kesildikten 1-2 saat sonrasında etin bekletilmeden pişirip tüketilmesi. Rigor Mortis dediğimiz ölüm katılığı meydana geldiği için etlerin 1-2 saat sonra değil, aslında 24 saat bekletildikten sonra pişirme tekniklerine uygun şekilde tüketilmesini istiyoruz. Etlerin büyük parçalar halinde değil de küçük parçalar halinde, tek pişirimlik olarak, buzdolabı poşetlerin içerisine konularak dondurucuya ya da buzdolabına yerleştirilmesi gerekiyor. Buzdolabında eksi 2 derecede bir iki hafta kadar, derin dondurucuda eksi 18 derecede uzun süreli muhafaza edilebilir. Etleri buzdolabından çıkarırken dikkat etmemiz gereken nokta, oda sıcaklığında ya da ısıl işlem görmeksizin, dolaptan çıkardıktan sonra dolabın alt tarafına koyup çözdürüp, sonrasında oda sıcaklığında bekletmeden uygun pişirme yöntemleri ile tüketilmesidir. Etin az pişirilmesini de istemeyiz. Etin çok iyi pişmiş olması gerekiyor ki besin zehirlenmelerine yol açmasın. Etle beraber sebze ve salata tüketimini öneriyoruz. Çünkü etin içerisinde olmayan E ve C vitaminlerini sebze ve salatadan alabiliriz. C vitamini demirin emilimini artırdığı için et ve salata ya da meyveli salatalar, bizim için sağlıklı ve kaliteli bir öğün oluşturur. Pişirme teknikleri de bizim için önemli. Etin ızgara haşlama, buğulama, fırın ya da mangal gibi pişirme yöntemleri ile tüketilmesini isteriz. Kızartma- kavurma gibi pişirme tekniklerinden ziyade bu söylediklerimiz sağlıklı pişirme yöntemleri olabilir. Bizim geleneksel yöntemlerimizden biri de etin mangalda pişirilmesidir. Fakat mangalda eti pişirirken ateşe çok yakın olmamasına özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü etin değerlerinin B 1, B12, folik asit gibi değerlerin kaybolmasına ve kanserojen etkiye sebebiyet verebilir. Günlük tüketim miktarına ve porsiyonlara dikkat ederek bilinçli bir şekilde, yasak koymadan ama sınırlayarak et tüketimine dikkat edebiliriz” dedi.'1-2 saat bekletilmiş etin tüketilmesini istemiyoruz'Kurbanın kesildikten hemen sonra etinin hemen yenmemesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Kara, “1-2 saat bekletilmiş etin tüketilmesini istemiyoruz. Çünkü mide rahatsızlıkları, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemler oluşturabiliyor. Az pişmiş ya da çok az pişmiş etin de tüketilmesini istemiyoruz. Çok az pişmiş etler de besin zehirlenmelerine yol açabilir” diye konuştu.'Bayram tatili bize hastanede geçirilen bir zaman olarak dönebilir'Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. H. Levent Doğanay, bayram seyahatleri sırasında yol üzerinde uğranacak restoranlarda hijyene dikkat edilmesi ve kurban bayramı sürecinde şeker, kolesterol gibi rahatsızlıkları olan vatandaşların yemeklerini ölçülü yemesi gerektiğini belirtti. Doğanay, “Bayram tatilinde kurban etini tüketirken, tatlıları yerken ölçülü olmamız gerekiyor. Sıcak havalarda susuz kalmamamız, sıvı desteğini de sürekli almamız gerekiyor. Eğer ölçüsüz yemek yersek, mide hazım problemlerinin çok arttığını görebiliyoruz. Hatta hali hazırda mide problemi yaşayan insanlarda daha ağır mide problemleri olduğunu, mide kanamalarına kadar problemlerin yaşandığını görebiliyoruz. Bu yüzden mutlaka ölçülü olmamız gerekiyor. Önümüzde uzun bir tatil dönemi var, herkes memleketlerine yolculuğa çıkacak. Bu seyahatler sırasında toplum olarak yol üstü lezzet duraklarına uğramayı çok severiz. Ancak çok kalabalık yerlerde gıda hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor. İnsanlar seyahat sırasında yoğun olarak restoranlarda durdukları zaman hijyene dikkat edilmezse besin zehirlenmeleriyle karşılaşılabiliyor. Bu şekilde bayram tatilinin hasta olarak geçirildiğini görebiliyoruz. Mutlaka gıda hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Çok aşırı yoğun gıda tüketimi uygun değil. Özellikle eti çok dikkatsiz ve çok fazla tükettiğiniz zaman şeker, kalp ve kolesterol hastalarının problem yaşadığını görebiliyoruz. Hastaların değerlerinde çok yükselmeler olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Özellikle et ve tatlı tüketiminde ölçülü olmamız gerekiyor. Bunlara dikkat etmezsek bayram tatili bize tatil değil, hastanede geçirilen bir zaman olarak dönebilir. Yoğurt, cacık gibi serinletici gıdaları ve yaz meyvelerinden karpuzu, salatalık gibi sebzeleri aşırı olmamak kaydıyla tüketmemiz gerekiyor. Ferahlatıcı besinleri almamızda fayda var” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/uzmanlar-sicaklara-karsi-uyardi-uyumak-isteyebilirsiniz-ama-uykudan-uyanamayabilirsiniz-1084845868.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/06/1058385149_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_42a2b3930ea83172c556eaca33eb4085.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kurban bayramı, uyarı, diyetisyen, beslenme, et
kurban bayramı, uyarı, diyetisyen, beslenme, et

Uzmanından kurban eti uyarısı: '1-2 saat bekletilmiş etin tüketilmesini istemiyoruz'

09:07 15.06.2024
© AAKoyun, kurban
Koyun, kurban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
© AA
Abone ol
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala uzmanlar, kurban etinin saklanması, doğru pişirilmesi ve ölçülü şekilde tüketilmesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Kurbanın kesildikten hemen sonra etinin tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan VM Medical Park Pendik Hastanesi'nde Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melike Aslıhan Kara, “1-2 saat bekletilmiş etin tüketilmesini istemiyoruz. Çünkü mide rahatsızlıkları, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemler oluşturabiliyor” dedi.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melike Aslıhan Kara ile Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. H. Levent Doğanay, seyahat sırasında uğranacak mekanlarda dikkat edilmesi gereken hijyen şartları, kurban etinin saklanma, pişirilme ve tüketilme şartları gibi konularda vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

'Bilinçli bir şekilde, yasak koymadan ama sınırlayarak et tüketimine dikkat edebiliriz'

Kurban etinin saklama ve pişirilme teknikleri hakkında bilgilendirmede bulunan Kara, “Kurban Bayramı'nda dikkat etmemiz gereken en önemli konu, kurban kesildikten 1-2 saat sonrasında etin bekletilmeden pişirip tüketilmesi. Rigor Mortis dediğimiz ölüm katılığı meydana geldiği için etlerin 1-2 saat sonra değil, aslında 24 saat bekletildikten sonra pişirme tekniklerine uygun şekilde tüketilmesini istiyoruz. Etlerin büyük parçalar halinde değil de küçük parçalar halinde, tek pişirimlik olarak, buzdolabı poşetlerin içerisine konularak dondurucuya ya da buzdolabına yerleştirilmesi gerekiyor. Buzdolabında eksi 2 derecede bir iki hafta kadar, derin dondurucuda eksi 18 derecede uzun süreli muhafaza edilebilir. Etleri buzdolabından çıkarırken dikkat etmemiz gereken nokta, oda sıcaklığında ya da ısıl işlem görmeksizin, dolaptan çıkardıktan sonra dolabın alt tarafına koyup çözdürüp, sonrasında oda sıcaklığında bekletmeden uygun pişirme yöntemleri ile tüketilmesidir. Etin az pişirilmesini de istemeyiz. Etin çok iyi pişmiş olması gerekiyor ki besin zehirlenmelerine yol açmasın. Etle beraber sebze ve salata tüketimini öneriyoruz. Çünkü etin içerisinde olmayan E ve C vitaminlerini sebze ve salatadan alabiliriz. C vitamini demirin emilimini artırdığı için et ve salata ya da meyveli salatalar, bizim için sağlıklı ve kaliteli bir öğün oluşturur. Pişirme teknikleri de bizim için önemli. Etin ızgara haşlama, buğulama, fırın ya da mangal gibi pişirme yöntemleri ile tüketilmesini isteriz. Kızartma- kavurma gibi pişirme tekniklerinden ziyade bu söylediklerimiz sağlıklı pişirme yöntemleri olabilir. Bizim geleneksel yöntemlerimizden biri de etin mangalda pişirilmesidir. Fakat mangalda eti pişirirken ateşe çok yakın olmamasına özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü etin değerlerinin B 1, B12, folik asit gibi değerlerin kaybolmasına ve kanserojen etkiye sebebiyet verebilir. Günlük tüketim miktarına ve porsiyonlara dikkat ederek bilinçli bir şekilde, yasak koymadan ama sınırlayarak et tüketimine dikkat edebiliriz” dedi.

'1-2 saat bekletilmiş etin tüketilmesini istemiyoruz'

Kurbanın kesildikten hemen sonra etinin hemen yenmemesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Kara, “1-2 saat bekletilmiş etin tüketilmesini istemiyoruz. Çünkü mide rahatsızlıkları, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemler oluşturabiliyor. Az pişmiş ya da çok az pişmiş etin de tüketilmesini istemiyoruz. Çok az pişmiş etler de besin zehirlenmelerine yol açabilir” diye konuştu.

'Bayram tatili bize hastanede geçirilen bir zaman olarak dönebilir'

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. H. Levent Doğanay, bayram seyahatleri sırasında yol üzerinde uğranacak restoranlarda hijyene dikkat edilmesi ve kurban bayramı sürecinde şeker, kolesterol gibi rahatsızlıkları olan vatandaşların yemeklerini ölçülü yemesi gerektiğini belirtti.
Doğanay, “Bayram tatilinde kurban etini tüketirken, tatlıları yerken ölçülü olmamız gerekiyor. Sıcak havalarda susuz kalmamamız, sıvı desteğini de sürekli almamız gerekiyor. Eğer ölçüsüz yemek yersek, mide hazım problemlerinin çok arttığını görebiliyoruz. Hatta hali hazırda mide problemi yaşayan insanlarda daha ağır mide problemleri olduğunu, mide kanamalarına kadar problemlerin yaşandığını görebiliyoruz. Bu yüzden mutlaka ölçülü olmamız gerekiyor. Önümüzde uzun bir tatil dönemi var, herkes memleketlerine yolculuğa çıkacak. Bu seyahatler sırasında toplum olarak yol üstü lezzet duraklarına uğramayı çok severiz. Ancak çok kalabalık yerlerde gıda hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor. İnsanlar seyahat sırasında yoğun olarak restoranlarda durdukları zaman hijyene dikkat edilmezse besin zehirlenmeleriyle karşılaşılabiliyor. Bu şekilde bayram tatilinin hasta olarak geçirildiğini görebiliyoruz. Mutlaka gıda hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Çok aşırı yoğun gıda tüketimi uygun değil. Özellikle eti çok dikkatsiz ve çok fazla tükettiğiniz zaman şeker, kalp ve kolesterol hastalarının problem yaşadığını görebiliyoruz. Hastaların değerlerinde çok yükselmeler olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Özellikle et ve tatlı tüketiminde ölçülü olmamız gerekiyor. Bunlara dikkat etmezsek bayram tatili bize tatil değil, hastanede geçirilen bir zaman olarak dönebilir. Yoğurt, cacık gibi serinletici gıdaları ve yaz meyvelerinden karpuzu, salatalık gibi sebzeleri aşırı olmamak kaydıyla tüketmemiz gerekiyor. Ferahlatıcı besinleri almamızda fayda var” dedi.
Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
YAŞAM
Uzmanlar sıcaklara karşı uyardı: 'Uyumak isteyebilirsiniz ama uykudan uyanamayabilirsiniz'
Dün, 12:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала