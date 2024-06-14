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Uzmanlar sıcaklara karşı uyardı: 'Uyumak isteyebilirsiniz ama uykudan uyanamayabilirsiniz'
Uzmanlar sıcaklara karşı uyardı: 'Uyumak isteyebilirsiniz ama uykudan uyanamayabilirsiniz'
Sputnik Türkiye
Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Antalya'da, uzmanlardan sıcak çarpması uyarısı geldi. Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T12:18+0300
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yaşam
sıcak
sıcak hava
uzman
uyarı
organ yetmezliği
su
hava sıcaklığı
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Haziran ayında aniden yükselen sıcaklıklar, kent sakinleri ve tatilcileri bunaltmış durumda. Termometrelerin 40 derece üstüne çıktığı turizm kenti Antalya'da aşırı sıcaklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, uyarılarda bulundu.Aşırı sıcakların vücudun termoregülasyon sistemini etkilediğine dikkati çeken Gencer, böyle bir durumda ortaya çıkan sıcak çarpmasının çok tehlikeli bir tıbbı sorun olduğunu söyledi. Çok sıcak havalarda uzun süre kalındığında ve nemli ortamlarda uzun süre çalışıldığında vücudun termoregülasyon sisteminin düzeni bozulabildiğini kaydeden Gencer, “Vücut gereğinden fazla ısınabiliyor. Bu da hayati tehlike oluşturabilecek kalp ve bilinç sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle yaşlı hastalar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar, ağır spor egzersizi yapanlar ve sıcak havada çalışanlar fazla ter kaybederek termoregülasyon seviyesini bozabiliyorlar. Vücut ısısı çok yükseldiğinde beyin işlevlerini bozacak kadar ısınıyor. Bilinç bulanıklığı, kalp hızlı atmaya, böbrekler iyi çalışmamaya başlıyor ve bünye bir çeşit şok tablosu yaşıyor. O bilinç bulanıklığı komaya kadar gidip ciddi hayati sorunlar ortaya çıkarabiliyor” dedi.'Vücut ısınızın ayarı bozulabilir'Yaz mevsiminde güneşin dik geldiği 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Gencer, “Sadece güneşe maruz kalmak değil sorun, kapalı ve sıcak ortamlarda çalışmak da sıcak çarpmasına neden olabilir. Kliması yok ve çok sıcak, siz de orada efor sarf etmenize, terlemenize neden olacak ve kalp atışınızı arttıracak bir aktivite yapıyorsanız, orada da vücut ısınızın ayarı bozulabilir” diye konuştu.'Uyumak isteyebilirsiniz ama uykudan uyanamayabilirsiniz'Gencer, sıcak çarpmasının ilk belirtisinin susuzluk hissi, halsizlik, hemen sonrasında kalp çarpıntısı, bilinç bulanıklığı, kafa karışıklığı, dikkat dağınıklığı olduğunu belirterek, “Eğer serin bir yerde kendinizi serinletmezseniz ve bol sıvı almazsanız, artık şuurunuzu kaybedebiliyorsunuz. Özellikle o sıcak ortamda uyumak isteyebilirsiniz ama uykudan uyanamayabilirsiniz. Çünkü organ yetmezlikleri başlıyor. Hastaneye geldiklerinde bu vakalar, oldukça bozuk bir laboratuvar bulgularına sahip oluyorlar” ifadelerine yer verdi.Gencer, hava sıcaklığının 40 derece üzerine çıktığı ve güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde daha serin ve kapalı ortamlarının tercih edilmesi gerektiğini ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini söyledi.
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sıcak, sıcak hava, uzman, uyarı, organ yetmezliği, su, hava sıcaklığı
sıcak, sıcak hava, uzman, uyarı, organ yetmezliği, su, hava sıcaklığı

Uzmanlar sıcaklara karşı uyardı: 'Uyumak isteyebilirsiniz ama uykudan uyanamayabilirsiniz'

12:18 14.06.2024 (güncellendi: 12:19 14.06.2024)
© AA / Fatih HepokurAntalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi
Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AA / Fatih Hepokur
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Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Antalya'da, uzmanlardan sıcak çarpması uyarısı geldi. Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, güneşin dik olduğu saatler arasında kapalı ve serin mekanların tercih edilmesini gerektiğini belirterek, ‘Vücut ısınızın ayarı bozulabilir' uyarısında bulundu.
Haziran ayında aniden yükselen sıcaklıklar, kent sakinleri ve tatilcileri bunaltmış durumda. Termometrelerin 40 derece üstüne çıktığı turizm kenti Antalya'da aşırı sıcaklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, uyarılarda bulundu.
Aşırı sıcakların vücudun termoregülasyon sistemini etkilediğine dikkati çeken Gencer, böyle bir durumda ortaya çıkan sıcak çarpmasının çok tehlikeli bir tıbbı sorun olduğunu söyledi. Çok sıcak havalarda uzun süre kalındığında ve nemli ortamlarda uzun süre çalışıldığında vücudun termoregülasyon sisteminin düzeni bozulabildiğini kaydeden Gencer, “Vücut gereğinden fazla ısınabiliyor. Bu da hayati tehlike oluşturabilecek kalp ve bilinç sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle yaşlı hastalar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar, ağır spor egzersizi yapanlar ve sıcak havada çalışanlar fazla ter kaybederek termoregülasyon seviyesini bozabiliyorlar. Vücut ısısı çok yükseldiğinde beyin işlevlerini bozacak kadar ısınıyor. Bilinç bulanıklığı, kalp hızlı atmaya, böbrekler iyi çalışmamaya başlıyor ve bünye bir çeşit şok tablosu yaşıyor. O bilinç bulanıklığı komaya kadar gidip ciddi hayati sorunlar ortaya çıkarabiliyor” dedi.

'Vücut ısınızın ayarı bozulabilir'

Yaz mevsiminde güneşin dik geldiği 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Gencer, “Sadece güneşe maruz kalmak değil sorun, kapalı ve sıcak ortamlarda çalışmak da sıcak çarpmasına neden olabilir. Kliması yok ve çok sıcak, siz de orada efor sarf etmenize, terlemenize neden olacak ve kalp atışınızı arttıracak bir aktivite yapıyorsanız, orada da vücut ısınızın ayarı bozulabilir” diye konuştu.

'Uyumak isteyebilirsiniz ama uykudan uyanamayabilirsiniz'

Gencer, sıcak çarpmasının ilk belirtisinin susuzluk hissi, halsizlik, hemen sonrasında kalp çarpıntısı, bilinç bulanıklığı, kafa karışıklığı, dikkat dağınıklığı olduğunu belirterek, “Eğer serin bir yerde kendinizi serinletmezseniz ve bol sıvı almazsanız, artık şuurunuzu kaybedebiliyorsunuz. Özellikle o sıcak ortamda uyumak isteyebilirsiniz ama uykudan uyanamayabilirsiniz. Çünkü organ yetmezlikleri başlıyor. Hastaneye geldiklerinde bu vakalar, oldukça bozuk bir laboratuvar bulgularına sahip oluyorlar” ifadelerine yer verdi.
Gencer, hava sıcaklığının 40 derece üzerine çıktığı ve güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde daha serin ve kapalı ortamlarının tercih edilmesi gerektiğini ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini söyledi.
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