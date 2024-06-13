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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/orman-genel-muduru-karacabey-orman-yanginlariyla-mucadeleye-haziriz-1084808157.html
Orman Genel Müdürü Karacabey: Orman yangınlarıyla mücadeleye hazırız
Orman Genel Müdürü Karacabey: Orman yangınlarıyla mücadeleye hazırız
Sputnik Türkiye
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 1069 noktada 25 bin personel, 105 helikopter, 26 uçak ve 14 İHA ile olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarını... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T15:38+0300
2024-06-13T15:38+0300
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orman genel müdürlüğü
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Orman Genel Müdürü Karacabey, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarıyla mücadele konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.Yaz aylarının gelmesi, hava sıcaklıklarının artması, nemin düşmesi ve rüzgarın da etkisiyle yangın riskinin daha da arttığını dile getiren Karacabey, Müdürlük olarak bütün ekiplerini ve güçlerini seferber ettiklerini belirtti.Bir hafta boyunca sıcaklıkların yüksek, nemin de düşük olacağını kaydeden Karacabey, "Meteoroloji tarafından anlık olarak da takip ediyoruz. Bu durum yangın riskini de beraberinde getiriyor. Uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız dikkatli olurlarsa bu yangınların çıkmaması mümkün" dedi.'Vatandaşlarımız cep telefonlarına 'Benim Ormanım' uygulamasını indirebilir'Karacabey, yangın riskinin yüksek olduğu illerde valiliklerin ormana giriş yasağı getirdiğine işaret ederek şöyle konuştu:Tatil nedeniyle kara yollarında ciddi araç trafiği yaşanacağına dikkati çeken Karacabey, vatandaşlardan, özellikle orman içinden geçen yollarda dışarı söndürmeden izmarit atmamasını istedi.Türkiye'de 1069 noktada yangın söndürme ekiplerinin bulunduğunu anlatan Karacabey, şunları kaydetti:Karacabey, orman ekipleri ve pilotlarla bir araya geldikten sonra, İzmir'in Bergama ve Manisa'nın Kula ilçelerindeki orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere helikopterle bölgeye hareket etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/pamukkalede-orman-yangini-alevler-ruzgarla-buyudu-1084696822.html
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orman, orman yangını, orman genel müdürlüğü, helikopter, uçak, iha, insansız hava aracı (iha)
orman, orman yangını, orman genel müdürlüğü, helikopter, uçak, iha, insansız hava aracı (iha)

Orman Genel Müdürü Karacabey: Orman yangınlarıyla mücadeleye hazırız

15:38 13.06.2024
© AA / Orman Genel MüdürlüğüAydın
Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA / Orman Genel Müdürlüğü
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 1069 noktada 25 bin personel, 105 helikopter, 26 uçak ve 14 İHA ile olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarını dile getirdi.
Orman Genel Müdürü Karacabey, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarıyla mücadele konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yaz aylarının gelmesi, hava sıcaklıklarının artması, nemin düşmesi ve rüzgarın da etkisiyle yangın riskinin daha da arttığını dile getiren Karacabey, Müdürlük olarak bütün ekiplerini ve güçlerini seferber ettiklerini belirtti.
Bir hafta boyunca sıcaklıkların yüksek, nemin de düşük olacağını kaydeden Karacabey, "Meteoroloji tarafından anlık olarak da takip ediyoruz. Bu durum yangın riskini de beraberinde getiriyor. Uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız dikkatli olurlarsa bu yangınların çıkmaması mümkün" dedi.

'Vatandaşlarımız cep telefonlarına 'Benim Ormanım' uygulamasını indirebilir'

Karacabey, yangın riskinin yüksek olduğu illerde valiliklerin ormana giriş yasağı getirdiğine işaret ederek şöyle konuştu:
Vatandaşlarımız lütfen yasaklara uysun. Bizim tesis ettiğimiz orman parklarımız var. Ormana gitmek isteyen vatandaşlarımız cep telefonlarına 'Benim Ormanım' uygulamasını indirirlerse kendilerine en yakın yerdeki orman parklarını, mesire alanlarını görebilirler. Bu ihtiyaçlarını bu şekilde gidersinler ve izinsiz alanlara lütfen girmesinler ve hele hele bu alanlarda lütfen ateş yakmasınlar. Hasat mevsimindeyiz. Tarımla iştigal eden vatandaşlarımız mahsullerini aldılar ve bunun neticesinde ortaya çıkan anızları maalesef yakarak yok etmeye çalışıyorlar. Özellikle yangın riskinin yüksek olduğu dönemde, anızda da olsa ormana uzak bir noktada da olsa başlayan her bir yangın, anında bir yerleşim yerine veya ormana ulaşıyor, sirayet ediyor. Bu da maalesef böyle kritik zamanlarda önüne geçilemeyecek bir felakete dönüşebiliyor.
Tatil nedeniyle kara yollarında ciddi araç trafiği yaşanacağına dikkati çeken Karacabey, vatandaşlardan, özellikle orman içinden geçen yollarda dışarı söndürmeden izmarit atmamasını istedi.
Türkiye'de 1069 noktada yangın söndürme ekiplerinin bulunduğunu anlatan Karacabey, şunları kaydetti:
Bu noktalarda toplamda 25 bin personelimiz, 105 helikopter, 26 uçak, 14 İHA ile bu yangınlarla mücadele ediyoruz. 'Yangına hassas bölgeler' diye ifade ettiğimiz Çanakkale-Hatay hattı ve iç bölgelerde yangına müdahale süremiz an itibarıyla ortalama 11 dakika. Hedefimiz bunu 10 dakikaya veya daha altına da düşürmek. Elimizdeki 105 helikopterin hepsinin güçleri farklı farklı. 2,5 tondan 10 tona kadar su atabilen helikopterler var elimizde. Değişik büyüklüklerde, değişik güçlerde. Bizim 105 helikopter, 26 uçağın tamamının bir seferde attığı su miktarı 431 ton. Ülkemizde yanmış, yandıktan sonra da ormanın dışında başka bir maksatla kullanılmış bir karış yer yoktur. Kesinlikle tamamı en geç bir yıl içerisinde tekrar ormanlaştırılır.
Karacabey, orman ekipleri ve pilotlarla bir araya geldikten sonra, İzmir'in Bergama ve Manisa'nın Kula ilçelerindeki orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere helikopterle bölgeye hareket etti.
Pamukkale’de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
TÜRKİYE
Pamukkale’de orman yangını: Alevler rüzgarla büyüdü
10 Haziran , 19:15
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