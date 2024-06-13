https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/orman-genel-muduru-karacabey-orman-yanginlariyla-mucadeleye-haziriz-1084808157.html

Orman Genel Müdürü Karacabey: Orman yangınlarıyla mücadeleye hazırız

Orman Genel Müdürü Karacabey: Orman yangınlarıyla mücadeleye hazırız

Sputnik Türkiye

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 1069 noktada 25 bin personel, 105 helikopter, 26 uçak ve 14 İHA ile olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarını... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T15:38+0300

2024-06-13T15:38+0300

2024-06-13T15:38+0300

türkiye

orman

orman yangını

orman genel müdürlüğü

helikopter

uçak

iha

insansız hava aracı (iha)

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Orman Genel Müdürü Karacabey, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarıyla mücadele konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.Yaz aylarının gelmesi, hava sıcaklıklarının artması, nemin düşmesi ve rüzgarın da etkisiyle yangın riskinin daha da arttığını dile getiren Karacabey, Müdürlük olarak bütün ekiplerini ve güçlerini seferber ettiklerini belirtti.Bir hafta boyunca sıcaklıkların yüksek, nemin de düşük olacağını kaydeden Karacabey, "Meteoroloji tarafından anlık olarak da takip ediyoruz. Bu durum yangın riskini de beraberinde getiriyor. Uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız dikkatli olurlarsa bu yangınların çıkmaması mümkün" dedi.'Vatandaşlarımız cep telefonlarına 'Benim Ormanım' uygulamasını indirebilir'Karacabey, yangın riskinin yüksek olduğu illerde valiliklerin ormana giriş yasağı getirdiğine işaret ederek şöyle konuştu:Tatil nedeniyle kara yollarında ciddi araç trafiği yaşanacağına dikkati çeken Karacabey, vatandaşlardan, özellikle orman içinden geçen yollarda dışarı söndürmeden izmarit atmamasını istedi.Türkiye'de 1069 noktada yangın söndürme ekiplerinin bulunduğunu anlatan Karacabey, şunları kaydetti:Karacabey, orman ekipleri ve pilotlarla bir araya geldikten sonra, İzmir'in Bergama ve Manisa'nın Kula ilçelerindeki orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere helikopterle bölgeye hareket etti.

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Sputnik Türkiye

orman, orman yangını, orman genel müdürlüğü, helikopter, uçak, iha, insansız hava aracı (iha)