https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/son-finalist-ingiltere-euro-2024te-sirbistan-karsisinda-1084874564.html

Son finalist İngiltere, EURO 2024'te Sırbistan karşısında

Son finalist İngiltere, EURO 2024'te Sırbistan karşısında

Sputnik Türkiye

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere yarın karşı karşıya gelecek. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T09:36+0300

2024-06-15T09:36+0300

2024-06-15T09:36+0300

spor

avrupa futbol şampiyonası

ingiltere

sırbistan

almanya

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Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetmesi beklenirken, Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek.EURO 2020'nin son finalisti İngiltere, kadro değeri ve formda oyuncularıyla turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor.Sırbistan da zorlu gruptan çıkma adına İngiltere karşısında puan alma peşinde olacak.Grubun diğer maçında Slovenya ile Danimarka TSİ 19.00'da kozlarını paylaşacak.Şampiyona yolculuklarıİngiltere, şampiyonanın elemelerinde etkili bir performansa imza attı.Elemelerde İtalya, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Malta ile mücadele eden İngiltere, grubunu namağlup lider tamamladı. Grupta oynadığı 8 maçtan 6 galibiyet ve 2 beraberlik ayrılan İngiltere, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 4 gol gördü.Sırbistan ise Macaristan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile mücadele ettiği 2. sırada tamamlarken, 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.İngiltere'nin üstünlüğü bulunuyorİki ülke arasındaki maçlarda İngiltere'nin rakibine üstünlüğü bulunuyor.Bugüne kadar iki ülke takımları arasında oynanan 15 karşılaşmanın 6'sını İngiltere, 4'ünü ise Sırbistan kazandı. Raripler arasındaki 5 maç da berabere bitti.Rekabette İngiltere'nin attığı 25 gole, Sırbistan 21 golle yanıt verdi.Kaptan Tadic sahne alacakSırbistan, Süper Lig'de önemli bir ismi kadrosunda barındırıyor.Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.Tecrübeli oyuncunun, yarınki karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.Almanya'dan ev sahibi olduğu EURO 2024'e görkemli başlangıçAlmanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) dün akşamki açılış maçında İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.Münih Futbol Arena'da yapılan açılış karşılaşmasında Almanya, İskoçya'yı konuk etti. Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Florian Wirtz, 19. dakikada Jamal Musiala ve 45+1. dakikada Kai Havertz'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.Maçın ikinci yarısında uzun süre kaleci Angus Gunn'ın başarılı performansıyla skoru tutan İskoçya'nın direnci 68. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle kırıldı. Almanya etkili ataklar geliştirse de skoru değiştiremedi. İskoçya, 87. dakikada Antonio Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle farkı 3'e indirdi. Uzatmaların son dakikasında sahneye çıkan Emre Can, plase vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 5-1'e getirdi. Bu golün santrası yapılmadı.Bu sonuçla Almanya, A Grubu'na 3 puanla görmekli bir başlangıç yaparken, daha önce katıldığı üç Avrupa Şampiyonası'nda da gruptan çıkamayan İskoçya ise açılış maçından istediğini alamadı.En farklı açılış maçıAlmanya, bu yıl 17'ncisi düzenlenen turnuvanın tarihindeki açılış maçlarındaki en farklı galibiyete imza attı.EURO 2024'ün açılış karşılaşmasında İskoçya'yı 5-1 geçen Almanya, şampiyona tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti.Geride kalan 16 Avrupa Şampiyonası'nda en farklı skor, EURO 2020'de İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yenmesiyle oluşmuştu.EURO 2024'te bugünkü program şöyle:A Grubu:16.00 Macaristan - İsviçreB Grubu:19.00 İspanya- Hırvatistan22.00 İtalya- Arnavutluk

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/euro-2024e-gorkemli-baslangic-almanya-acilis-macinda-iskocyayi-5-1-yendi--1084870618.html

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