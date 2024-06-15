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EURO 2024'e görkemli başlangıç: Almanya, açılış maçında İskoçya'yı 5-1 yendi
EURO 2024'e görkemli başlangıç: Almanya, açılış maçında İskoçya'yı 5-1 yendi
Sputnik Türkiye
Almanya, turnuvanın açılış maçında karşılaştığı İskoçya'yı Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug ve Emre Can'ın golleriyle 5-1 yendi 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T00:20+0300
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spor
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Almanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.Münih Futbol Arena'da yapılan açılış karşılaşmasında Almanya, İskoçya'yı konuk etti. Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Florian Wirtz, 19. dakikada Jamal Musiala ve 45+1. dakikada Kai Havertz'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.Maçın ikinci yarısında uzun süre kaleci Angus Gunn'ın başarılı performansıyla skoru tutan İskoçya'nın direnci 68. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle kırıldı. Almanya etkili ataklar geliştirse de skoru değiştiremedi. İskoçya, 87. dakikada Antonio Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle farkı 3'e indirdi. Uzatmaların son dakikasında sahneye çıkan Emre Can, plase vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 5-1'e getirdi. Bu golün santrası yapılmadı.Bu sonuçla Almanya, A Grubu'na 3 puanla görmekli bir başlangıç yaptı. Daha önce katıldığı üç Avrupa Şampiyonası'nda da gruptan çıkamayan İskoçya ise açılış maçından istediğini alamadı.Açılış golü Wirtz'tenEURO 2024'ün açılış golünü Almanya'dan Florian Wirtz kaydetti.İskoçya ile yapılan açılış maçının 10. dakikasında ağları havalandıran Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki genç yeteneği, turnuvadaki gol perdesini açan oyuncu oldu.21 yaş, 42 günlük olan Wirtz, bu golüyle turnuva tarihinde açılış golünü atan ve Almanya adına Avrupa Şampiyonası finallerinde fileleri havalandıran en genç futbolcusu oldu.Almanya'nın penaltısı VAR'a takıldıEv sahibi ekip Almanya'nın kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.Maçın 25. dakikasında ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Jamal Musiala, Ryan Christie'nin müdahalesiyle yerde kalınca Fransız hakem Clement Turpin penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi.Hayata geçirilen yeni uygulamaya göre VAR kararının gerekçesi stat ekranından İngilizce ve Almanca olarak paylaşılarak taraftar bilgilendirildi.VAR, bu kez Almanya'ya penaltı kazandırdıMüsabakanın ilk yarısındaki ikinci VAR müdahalesiyle Almanya bu kez penaltı kazandı.Maçın 42. dakikasında Jushua Kimmich'in sağdan ortasında altıpas önünde yükselen İlkay Gündoğan'ın kafayla vurduğu topu kaleci Gunn güçlükle çeldi. Dönen topu tamamlamak isteyen İlkay, Ryan Porteous'un sert müdahalesiyle yerden kaldı. Fransız hakem Turpin, pozisyonda önce devam kararı verdi.VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Turpin, penaltı noktasını gösterirken, Porteous'u da kırmızı kartla oyundan attı.Ayrıca Füllkrug'un 76. dakikada bulduğu gol de VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle geçerlik kazanmadı.İskoçya, ikinci yarı 1 kişi eksik mücadele ettiİskoçya, mücadelenin ikinci 45 dakikalık bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kapatan İskoçya, son anlardaki penaltı pozisyonunda Porteous'un kırmızı kart görmesiyle büyük bir çöküş yaşadı.En farklı açılış maçıAlmanya, bu yıl 17'ncisi düzenlenen turnuvanın tarihindeki açılış maçlarındaki en farklı galibiyete imza attı.EURO 2024'ün açılış karşılaşmasında İskoçya'yı 5-1 geçen Almanya, şampiyona tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti.Geride kalan 16 Avrupa Şampiyonası'nda en farklı skor, EURO 2020'de İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yenmesiyle oluşmuştu.Açılış maçı yine gollü geçtiFutbolseverler, Avrupa Şampiyonası tarihinde 17. açılış maçında da gole tanıklık etti.Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda geride kalan 16 açılış müsabakasında takımlar 42 kez fileleri havalandırdı. Müsabakaların 11'inde 2 ve üstü gol atıldı.Düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası da gollü başladı. Almanya, rakibini 5-1'le geçerek turnuvaların açılış geleneğini bozmadı.Şampiyona tarihinde gol sesi çıkmayan tek açılış maçı ise EURO 1968'deki İtalya-Sovyetler Birliği mücadelesi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/cristiano-ronaldodan-euro-2024-aciklamasi--kupayi-kazanabilecek-bir-jenerasyona-sahibiz-1084850759.html
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EURO 2024'e görkemli başlangıç: Almanya, açılış maçında İskoçya'yı 5-1 yendi

00:20 15.06.2024
© İHA / ANNA SZILAGYIAlmanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.
Almanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında İskoçya'yı 5-1 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
© İHA / ANNA SZILAGYI
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Almanya, turnuvanın açılış maçında karşılaştığı İskoçya'yı Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug ve Emre Can'ın golleriyle 5-1 yendi
Almanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.
Münih Futbol Arena'da yapılan açılış karşılaşmasında Almanya, İskoçya'yı konuk etti. Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Florian Wirtz, 19. dakikada Jamal Musiala ve 45+1. dakikada Kai Havertz'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında uzun süre kaleci Angus Gunn'ın başarılı performansıyla skoru tutan İskoçya'nın direnci 68. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle kırıldı. Almanya etkili ataklar geliştirse de skoru değiştiremedi. İskoçya, 87. dakikada Antonio Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle farkı 3'e indirdi. Uzatmaların son dakikasında sahneye çıkan Emre Can, plase vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 5-1'e getirdi. Bu golün santrası yapılmadı.
Bu sonuçla Almanya, A Grubu'na 3 puanla görmekli bir başlangıç yaptı. Daha önce katıldığı üç Avrupa Şampiyonası'nda da gruptan çıkamayan İskoçya ise açılış maçından istediğini alamadı.
© İHA / RONALD WITTEK

Avrupa'nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu'nun ilk maçında Allianz Arena'da İskoçya ile karşı karşıya geldi

Avrupa&#x27;nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu&#x27;nun ilk maçında Allianz Arena&#x27;da İskoçya ile karşı karşıya geldi - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA / RONALD WITTEK

Avrupa'nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu'nun ilk maçında Allianz Arena'da İskoçya ile karşı karşıya geldi

© İHA / RONALD WITTEK

Avrupa'nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu'nun ilk maçında Allianz Arena'da İskoçya ile karşı karşıya geldi

Avrupa&#x27;nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu&#x27;nun ilk maçında Allianz Arena&#x27;da İskoçya ile karşı karşıya geldi - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / RONALD WITTEK

Avrupa'nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu'nun ilk maçında Allianz Arena'da İskoçya ile karşı karşıya geldi

© İHA / MARTIN DIVISEK

Avrupa'nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu'nun ilk maçında Allianz Arena'da İskoçya ile karşı karşıya geldi

Avrupa&#x27;nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu&#x27;nun ilk maçında Allianz Arena&#x27;da İskoçya ile karşı karşıya geldi - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / MARTIN DIVISEK

Avrupa'nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu'nun ilk maçında Allianz Arena'da İskoçya ile karşı karşıya geldi

1/3
© İHA / RONALD WITTEK

Avrupa'nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu'nun ilk maçında Allianz Arena'da İskoçya ile karşı karşıya geldi

2/3
© İHA / RONALD WITTEK

Avrupa'nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu'nun ilk maçında Allianz Arena'da İskoçya ile karşı karşıya geldi

3/3
© İHA / MARTIN DIVISEK

Avrupa'nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu'nun ilk maçında Allianz Arena'da İskoçya ile karşı karşıya geldi

Açılış golü Wirtz'ten

EURO 2024'ün açılış golünü Almanya'dan Florian Wirtz kaydetti.
İskoçya ile yapılan açılış maçının 10. dakikasında ağları havalandıran Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki genç yeteneği, turnuvadaki gol perdesini açan oyuncu oldu.
21 yaş, 42 günlük olan Wirtz, bu golüyle turnuva tarihinde açılış golünü atan ve Almanya adına Avrupa Şampiyonası finallerinde fileleri havalandıran en genç futbolcusu oldu.

Almanya'nın penaltısı VAR'a takıldı

Ev sahibi ekip Almanya'nın kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.
Maçın 25. dakikasında ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Jamal Musiala, Ryan Christie'nin müdahalesiyle yerde kalınca Fransız hakem Clement Turpin penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi.
Hayata geçirilen yeni uygulamaya göre VAR kararının gerekçesi stat ekranından İngilizce ve Almanca olarak paylaşılarak taraftar bilgilendirildi.

VAR, bu kez Almanya'ya penaltı kazandırdı

Müsabakanın ilk yarısındaki ikinci VAR müdahalesiyle Almanya bu kez penaltı kazandı.
Maçın 42. dakikasında Jushua Kimmich'in sağdan ortasında altıpas önünde yükselen İlkay Gündoğan'ın kafayla vurduğu topu kaleci Gunn güçlükle çeldi. Dönen topu tamamlamak isteyen İlkay, Ryan Porteous'un sert müdahalesiyle yerden kaldı. Fransız hakem Turpin, pozisyonda önce devam kararı verdi.
VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Turpin, penaltı noktasını gösterirken, Porteous'u da kırmızı kartla oyundan attı.
Ayrıca Füllkrug'un 76. dakikada bulduğu gol de VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle geçerlik kazanmadı.

İskoçya, ikinci yarı 1 kişi eksik mücadele etti

İskoçya, mücadelenin ikinci 45 dakikalık bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kapatan İskoçya, son anlardaki penaltı pozisyonunda Porteous'un kırmızı kart görmesiyle büyük bir çöküş yaşadı.

En farklı açılış maçı

Almanya, bu yıl 17'ncisi düzenlenen turnuvanın tarihindeki açılış maçlarındaki en farklı galibiyete imza attı.
EURO 2024'ün açılış karşılaşmasında İskoçya'yı 5-1 geçen Almanya, şampiyona tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti.
Geride kalan 16 Avrupa Şampiyonası'nda en farklı skor, EURO 2020'de İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yenmesiyle oluşmuştu.

Açılış maçı yine gollü geçti

Futbolseverler, Avrupa Şampiyonası tarihinde 17. açılış maçında da gole tanıklık etti.
Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda geride kalan 16 açılış müsabakasında takımlar 42 kez fileleri havalandırdı. Müsabakaların 11'inde 2 ve üstü gol atıldı.
Düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası da gollü başladı. Almanya, rakibini 5-1'le geçerek turnuvaların açılış geleneğini bozmadı.
Şampiyona tarihinde gol sesi çıkmayan tek açılış maçı ise EURO 1968'deki İtalya-Sovyetler Birliği mücadelesi oldu.
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