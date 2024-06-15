https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/sancaktepede-hasta-ve-yakinlari-kufurler-savurarak-doktora-saldirdi-1084876989.html

Sancaktepe'de hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı

Sancaktepe'de hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı

Sputnik Türkiye

Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve hastanın yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı. Korku... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T10:45+0300

2024-06-15T10:45+0300

2024-06-15T10:57+0300

türkiye

hastane

doktor

şiddet

küfür etmek

sancaktepe

istanbul

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Söz konusu hadise, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı. Olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/hasta-ile-doktor-birbirini-yaraladi-kavgaya-refakatci-de-karisti-1084109536.html

türkiye

sancaktepe

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hastane, doktor, şiddet, küfür etmek, sancaktepe, istanbul