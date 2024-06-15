https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/sancaktepede-hasta-ve-yakinlari-kufurler-savurarak-doktora-saldirdi-1084876989.html
Sancaktepe'de hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı
Sancaktepe'de hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı
Sputnik Türkiye
Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve hastanın yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı. Korku... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T10:45+0300
2024-06-15T10:45+0300
2024-06-15T10:57+0300
türkiye
hastane
doktor
şiddet
küfür etmek
sancaktepe
istanbul
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Söz konusu hadise, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı. Olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/hasta-ile-doktor-birbirini-yaraladi-kavgaya-refakatci-de-karisti-1084109536.html
türkiye
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hastane, doktor, şiddet, küfür etmek, sancaktepe, istanbul
hastane, doktor, şiddet, küfür etmek, sancaktepe, istanbul
Sancaktepe'de hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı
10:45 15.06.2024 (güncellendi: 10:57 15.06.2024)
Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve hastanın yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Söz konusu hadise, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı.
Olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.