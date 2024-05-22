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Hasta ile doktor birbirini yaraladı: Kavgaya refakatçi de karıştı
Hasta ile doktor birbirini yaraladı: Kavgaya refakatçi de karıştı
Sputnik Türkiye
Karabük'te hasta ve refakatçisi ile doktor arasında kavga çıktı. Hasta ve refakatçi Kavga sonrası 4 gün iş göremezlik raporu alan doktorun kendilerini... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T19:33+0300
2024-05-22T19:33+0300
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Karabük'te hasta ve refakatçisi ile doktor, aralarında çıkan kavgada yaralandı.Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün iş kazası nedeniyle yatan H.T. ve refakatçisi M.T. ile hemşire arasında tartışma çıktı.Daha sonra odaya gelen Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi A.E.T. ile H.T. ve M.T arasında devam eden tartışma kavgaya dönüştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kavgada yaralanan A.E.T. ile H.T. ve M.T, birbirlerinden şikayetçi oldu.Dudağında kanama ve dişinde çatlak olduğu belirlenen doktor, 4 gün iş göremezlik raporu aldı.Basit tıbbi müdahale alan hasta yakını ise doktorun kendilerini ısırdığını, hakaret ettiğini, tekme ve yumruk attığını ileri sürdü.Gözaltına alınan hasta ve refakatçisi, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edildi.Şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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hasta, doktor, kavga, yaralı, yaralama
hasta, doktor, kavga, yaralı, yaralama

Hasta ile doktor birbirini yaraladı: Kavgaya refakatçi de karıştı

19:33 22.05.2024
© AADoktor - Hekim
Doktor - Hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA
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Karabük'te hasta ve refakatçisi ile doktor arasında kavga çıktı. Hasta ve refakatçi Kavga sonrası 4 gün iş göremezlik raporu alan doktorun kendilerini ısırdığını söyledi.
Karabük'te hasta ve refakatçisi ile doktor, aralarında çıkan kavgada yaralandı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün iş kazası nedeniyle yatan H.T. ve refakatçisi M.T. ile hemşire arasında tartışma çıktı.
Daha sonra odaya gelen Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi A.E.T. ile H.T. ve M.T arasında devam eden tartışma kavgaya dönüştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan A.E.T. ile H.T. ve M.T, birbirlerinden şikayetçi oldu.
Dudağında kanama ve dişinde çatlak olduğu belirlenen doktor, 4 gün iş göremezlik raporu aldı.
Basit tıbbi müdahale alan hasta yakını ise doktorun kendilerini ısırdığını, hakaret ettiğini, tekme ve yumruk attığını ileri sürdü.
Gözaltına alınan hasta ve refakatçisi, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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