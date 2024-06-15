https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/rusya-savunma-bakanligi-54-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1084883701.html

Rusya Savunma Bakanlığı: 54 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: 54 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonla ilgili günlük verileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T14:41+0300

2024-06-15T14:41+0300

2024-06-15T14:41+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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donetsk

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Özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin yapılan güncel açıklamada, “Hava savunma sistemleri, 54 insansız hava aracıyla birlikte Fransız yapımı 4 Hammer güdümlü roket ve ABD yapımı 10 adet HIMARS roketini düşürmüştür” denildi.Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin gün boyunca 106 değişik bölgede düşman insan gücü ve askeri teçhizatını hedef aldığı belirtilen mesajda, Merkez Askeri Grubu birliklerinin 2 Ukrayna tugayını bozguna uğrattığı, 5 farklı karşı saldırıyı püskürttüğü ifade edildi.Bu bölgedeki çatışmalarda düşman kayıplarının 320 kişiye yakın olduğu bildirildi.Dnepr Askeri Grubu güçlerinin 75 kadar Ukrayna askerinin yanında ABD'ye ait HIMARS ve M270 MLRS rampalarını etkisiz hale getirdiği vurgulanırken, Güney Askeri Grubu birliklerinin ise cephe hattı boyunca konumlarını iyileştirdiğine dikkat çekilen mesajda, “Gün içerisinde bir karşı saldırı püskürtülmüş, 3 mühimmat deposu imha edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.Batı Askeri Grubu birlikleri de gün içerisinde 495 Ukrayna askerini etkisiz hale getirirken, birliğe bağlı Rus savaş uçakları, 2 ABD yapımı M777 155mm obüs ile bir İngiltere yapımı FH-70 155mm obüsü imha etti.Güney Askeri Grubu birliklerinin aynı zamanda Yelizavetovka, Kalinina, Orehovo-Vasilevka, Çasov Yar ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Gornyak bölgelerinde operasyonlarını sürdürdüğü gözlemlenirken, düşmanın gün boyunca 630'dan fazla askerle birlikte bir piyade savaş aracını kaybettiği eklendi.Kuzey Askeri Grubu birliklerinin gün boyunca ilerlemeye devam ettiği, Ukrayna ordusunun 7 karşı saldırısını püskürten birliklerin 350’ye yakın düşman askerini etkisiz hale getirdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/rus-uzman-nato-muttefiklerini-kieve-yardim-etmeye-zorluyor-1084867394.html

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