Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: Saç boyalarındaki tehlike

Saç boyalarını sadece kadınlar değil, “gizlemeye çalışsalar” bile erkekler de yaygın olarak kullanıyor. Ne var ki bu boyaların bazılarının sağlıksız hatta tehlikeli olabileceğini gösteren bilimsel uyarıların sayısı her geçen gün artıyor. Mesela meme ile saç boyaları arasında bağlantı olabileceğini düşündüren ciddi bazı veriler var. Netice şu: Boyatma sıklığı arttıkça seçilen renk doğal saç renklerinden uzaklaştıkça ve boyanın içeriğindeki kimyasal yoğunlaştıkça kanser riski artıyor.