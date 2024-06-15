https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/prof-dr-osman-muftuoglu-uyardi-sac-boyalarindaki-tehlike-1084893374.html
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: Saç boyalarındaki tehlike
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: Saç boyalarındaki tehlike
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ''Boyatma sıklığı arttıkça seçilen renk doğal saç renklerinden uzaklaştıkça ve boyanın içeriğindeki kimyasal yoğunlaştıkça kanser... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T20:18+0300
2024-06-15T20:18+0300
2024-06-15T20:18+0300
yaşam
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında saç boyaları konusunda uyarılarda bulundu.Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "Yok böyle bir ilaç" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Saç boyalarını sadece kadınların değil, erkeklerin de yaygın olarak kullandığını ifade etti.'Mesela meme ile saç boyaları arasında bağlantı olabileceğini düşündüren ciddi bazı veriler var'Müftüoğlu, yazısında, "Saç boyalarına dikkat" diyerek, şu ifadelere yer verdi:Prof. Dr. Müftüoğlu, bu konuda şu tavsiyeleri verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/osman-muftuoglu-cildi-genclestiriyor-cok-yakinda-eczane-raflarinda-eksozom-kremi-goruruz-1084127441.html
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osman müftüoğlu
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: Saç boyalarındaki tehlike
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ''Boyatma sıklığı arttıkça seçilen renk doğal saç renklerinden uzaklaştıkça ve boyanın içeriğindeki kimyasal yoğunlaştıkça kanser riski artıyor'' dedi.
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında saç boyaları konusunda uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "Yok böyle bir ilaç" başlığıyla kaleme
aldığı yazısında, Saç boyalarını sadece kadınların değil, erkeklerin de yaygın olarak kullandığını ifade etti.
'Mesela meme ile saç boyaları arasında bağlantı olabileceğini düşündüren ciddi bazı veriler var'
Müftüoğlu, yazısında, "Saç boyalarına dikkat" diyerek, şu ifadelere yer verdi:
Saç boyalarını sadece kadınlar değil, “gizlemeye çalışsalar” bile erkekler de yaygın olarak kullanıyor. Ne var ki bu boyaların bazılarının sağlıksız hatta tehlikeli olabileceğini gösteren bilimsel uyarıların sayısı her geçen gün artıyor. Mesela meme ile saç boyaları arasında bağlantı olabileceğini düşündüren ciddi bazı veriler var. Netice şu: Boyatma sıklığı arttıkça seçilen renk doğal saç renklerinden uzaklaştıkça ve boyanın içeriğindeki kimyasal yoğunlaştıkça kanser riski artıyor.
Prof. Dr. Müftüoğlu, bu konuda şu tavsiyeleri verdi:
Cildinizle 3 dakikadan daha uzun süre temas edecek her şeyi büyük bir dikkatle seçin. Kremlerinizin, deodorantlarınızın, şampuanlarınızın olabildiği ölçüde doğal malzemelerden üretilmiş olmasına bakın... Paraben ve alüminyum içeren deodorantlardan, dioksin ve paraben içeren kremlerden ve yapay saç boyalarından uzak durun.