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Osman Müftüoğlu: Cildi gençleştiriyor, çok yakında eczane raflarında 'eksozom kremi' görürüz
Osman Müftüoğlu: Cildi gençleştiriyor, çok yakında eczane raflarında 'eksozom kremi' görürüz
Sputnik Türkiye
Anlaşılan o ki önümüzdeki yılların öncelikli sağlık oyuncularından biri de “eksozom ürünleri” olacak. “Eksozom kremleri” çok yakında eczane raflarında... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, 'eksozom ürünleri'nden bahsetti ve yakında eczanelere de getirilebileceğini söyledi:
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krem, yaşlılık karşıtı krem, eksozom, yaşlılık, gençlik, osman müftüoğlu, doktor
krem, yaşlılık karşıtı krem, eksozom, yaşlılık, gençlik, osman müftüoğlu, doktor

Osman Müftüoğlu: Cildi gençleştiriyor, çok yakında eczane raflarında 'eksozom kremi' görürüz

12:54 23.05.2024
© AP Photo / MARCIO JOSE SANCHEZCilt Bakımı (Temsili görsel)
Cilt Bakımı (Temsili görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / MARCIO JOSE SANCHEZ
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Anlaşılan o ki önümüzdeki yılların öncelikli sağlık oyuncularından biri de “eksozom ürünleri” olacak. “Eksozom kremleri” çok yakında eczane raflarında görünmeye başlayacak.
Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, 'eksozom ürünleri'nden bahsetti ve yakında eczanelere de getirilebileceğini söyledi:

"Özellikle iç ve dış yaşlanmanın yarattığı sağlık sorunlarının tedavisinde bu doğal “hücresel kargolar” cerrahi bilimlerinin de önemli çözüm araçlarından biri haline gelecek. Cerrahlar da kalp, eklem, beyin sorunlarını çözerken eksozom ürünlerinden faydalanacak. Biraz daha ileri gideyim: Eksozom ürünlerinin KOAH hastalarında solunum ürünleri, kanserler ve enfeksiyonlarda çözüm ortakları olarak kullanılabileceğini bir kenara not ederseniz iyi olur. Peki eksozom tedavisinin arkasındaki bilimsel veriler sağlam mı? En azından şimdilik bu verilerin güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki 30-40 yıl önce antiaging fırtınasının üzerine eklenen sahte ürünler ve sahte uzmanlar da ortaya çıkacak -mesala longevity uzmanları gibi- ve bu nedenle zaman zaman canınız sıkılacak. Cilt ve saç bakımında eksozom ürünlerinin cilt içi enjeksiyonlarla ya da cilt kremleri ile kullanımları öncelikle cilde daha fazla nem, daha çok kolajen ve elasten materyali, neticede de daha çok yumuşaklık, nemlilik ve gençlik kazandırır. Eksozom ürünlerindeki biyolojik oyuncular/kargolar cildin onarımını, yenilenmesini ve gençleşmesini kolaylaştırır. Hasarlı cilde daha genç ve ipeksi bir yapı kazandırır."

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