https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/cumhurbaskani-erdogan-enflasyon-canavarindan-kurtulma-surecine-girdik-1084878046.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan açıklamasında ayrıca enflasyon canavarından kurtulma... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T11:14+0300

2024-06-15T11:14+0300

2024-06-15T11:14+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kurban bayramı

enflasyon

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların bayramını gönülden tebrik ettiğini söyledi.Bu mübarek günlerin millete, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz eden Erdoğan, Allah'ın kesilen kurbanları, yapılan ibadetleri katında kabul ve makbul eylemesini diledi.Erdoğan açıklamasında ayrıca, "Siyasette oluşan yumuşama ikliminin, milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz" dedi.Tüm milletin, ümmeti Muhammed'in daha nice bayramlara sağlıkla, huzurla, mutlulukla erişmesini temenni eden Erdoğan, "Özellikle Gazze'de soykırımcı İsrail'in mezalimi altında bayramı idrak eden kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor; acı çeken, zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramların, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğuna vurgu yaparak şu cümleleri kaydetti:Geride kalan bir yıl içerisinde üst üste üç seçim yaşandığını hatırlatan Erdoğan, bu seçimlerin hepsinden de demokrasinin güçlenerek çıktığını söyledi.'Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik'Erdoğan, hükümet olarak önlerinde 4 yıllık icraat dönemi bulunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:'Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır'İsrail'in, 7 Ekim'den beri Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım politikası karşısındaki dik duruşun sürdüğüne vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:"Millet olarak birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak sorunların üstesinden o derece kolay gelir, mücadelemizi o derece başarılı veririz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

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gazze

gazze şeridi

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recep tayyip erdoğan, kurban bayramı, enflasyon, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu