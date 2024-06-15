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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan açıklamasında ayrıca enflasyon canavarından kurtulma... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T11:14+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların bayramını gönülden tebrik ettiğini söyledi.Bu mübarek günlerin millete, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz eden Erdoğan, Allah'ın kesilen kurbanları, yapılan ibadetleri katında kabul ve makbul eylemesini diledi.Erdoğan açıklamasında ayrıca, "Siyasette oluşan yumuşama ikliminin, milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz" dedi.Tüm milletin, ümmeti Muhammed'in daha nice bayramlara sağlıkla, huzurla, mutlulukla erişmesini temenni eden Erdoğan, "Özellikle Gazze'de soykırımcı İsrail'in mezalimi altında bayramı idrak eden kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor; acı çeken, zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramların, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğuna vurgu yaparak şu cümleleri kaydetti:Geride kalan bir yıl içerisinde üst üste üç seçim yaşandığını hatırlatan Erdoğan, bu seçimlerin hepsinden de demokrasinin güçlenerek çıktığını söyledi.'Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik'Erdoğan, hükümet olarak önlerinde 4 yıllık icraat dönemi bulunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:'Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır'İsrail'in, 7 Ekim'den beri Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım politikası karşısındaki dik duruşun sürdüğüne vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:"Millet olarak birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak sorunların üstesinden o derece kolay gelir, mücadelemizi o derece başarılı veririz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
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recep tayyip erdoğan, kurban bayramı, enflasyon, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
recep tayyip erdoğan, kurban bayramı, enflasyon, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik

11:14 15.06.2024
© AA / Hakan NuralCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
© AA / Hakan Nural
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan açıklamasında ayrıca enflasyon canavarından kurtulma sürecine girildiğinin de altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların bayramını gönülden tebrik ettiğini söyledi.
Bu mübarek günlerin millete, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz eden Erdoğan, Allah'ın kesilen kurbanları, yapılan ibadetleri katında kabul ve makbul eylemesini diledi.
Erdoğan açıklamasında ayrıca, "Siyasette oluşan yumuşama ikliminin, milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz" dedi.
Tüm milletin, ümmeti Muhammed'in daha nice bayramlara sağlıkla, huzurla, mutlulukla erişmesini temenni eden Erdoğan, "Özellikle Gazze'de soykırımcı İsrail'in mezalimi altında bayramı idrak eden kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor; acı çeken, zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramların, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğuna vurgu yaparak şu cümleleri kaydetti:

Bayramlar, yetimlerin, öksüzlerin, garip gurebanın hatırlandığı, akrabalık ve komşuluk münasebetlerinin sıklaştığı, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendiğimiz özel günlerdir. Koronavirüs salgını sebebiyle maalesef komşuluk, akrabalık, dostluk ilişkilerimizde araya mesafeler girdi. Bayramlar vasıtasıyla bu mesafeleri kapatıyor, sılayırahimi daha çok hatırlıyoruz. Atalarımız, 'gözden ırak olan gönülden de ırak olur' demişlerdir. Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin, milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum.

Geride kalan bir yıl içerisinde üst üste üç seçim yaşandığını hatırlatan Erdoğan, bu seçimlerin hepsinden de demokrasinin güçlenerek çıktığını söyledi.

'Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik'

Erdoğan, hükümet olarak önlerinde 4 yıllık icraat dönemi bulunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

Dünyada yüksek seyreden enflasyon halen endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Ekonomi programımız üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor. Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız. Biz çiftçisinden memuruna, beyaz yakalısından işçisine kadar bu milletin refahını yükselten, gelişmiş ülkeler seviyesine getiren bir iktidarız. Salgın, savaşlar, küresel krizler gibi sebeplerle tekrar nükseden enflasyon sorununu geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz. Terörle mücadele konusunda elde ettiğimiz tarihi kazanımlarımızdan taviz vermemiz asla söz konusu değildir. 40 yıldır milletimizin kanını ve kaynaklarını sülük gibi emen bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz.

'Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır'

İsrail'in, 7 Ekim'den beri Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım politikası karşısındaki dik duruşun sürdüğüne vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların miktarı 55 bin tonu aştı. İsrail'le olan tüm ticari işlemleri durdurduk. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahil olma kararı aldık. Filistin devletinin tanınması için en yoğun çaba harcayan ülkelerdeniz. Siyonist şebekenin tüm baskısına rağmen her platformda hakkı, adaleti ve barışı savunuyor, doğruları cesaretle haykırmaktan çekinmiyoruz. Çocuk katili İsrail'in ve destekçilerinin tüm barbarlıklarına rağmen zafer inşallah Filistin halkının olacaktır. Bu zorlu mücadelelerde en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizin duası, desteği, birliği, beraberliği ve kendi arasındaki kardeşlik ruhudur.

"Millet olarak birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak sorunların üstesinden o derece kolay gelir, mücadelemizi o derece başarılı veririz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
Bayramlar vasıtasıyla yeniden tazelediğimiz kardeşliğimiz, yardımlaşma ve dayanışma şuurumuz, bu bakımdan ayrıca önemlidir. Bu bayramda yine büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpecek, eşimizin, dostumuzun, komşumuzun kapısını çalacak, dargınsak barışacak, inşallah ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daha da perçinleyeceğiz. Bu düşüncelerle mübarek topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimin Allah ibadetlerini kabul etsin, Kabe'de, Arafat'ta, Müzdelife'de yaptıkları duaları katında makbul eylesin diyorum. Her bayramda olduğu gibi yola çıkacak sürücülerimize trafik kurallarına uymalarını, yola asla yorgun çıkmamalarını, bilhassa varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini daha da artırmalarını tekrar tavsiye ediyorum. Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten enflasyon mesajı: ‘İyileşme sürüyor’
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