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AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi: 'Talihsiz ve yakışıksız'
AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi: 'Talihsiz ve yakışıksız'
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Ala, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T13:14+0300
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özgür özel
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cumhur ittifakı
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AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Cumhur İttifakı, yoluna kararlılıkla devam etmektedir ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru taşımanın adıdır Cumhur İttifakı" dedi.Özel'in açıklamalarını 'talihsiz ve yakışıksız' şeklinde nitelendiren Ala, bu tür açıklamaların Türkiye'de oluşturmak istedikleri olumlu siyasal atmosfere aykırı düştüğünü söyledi.Ala, "Biz, Türkiye'de siyaseti milletin meselelerini çözmek, bu çözümleri daha da çoğaltmak için siyasal partiler arasında diyalog yoluyla olumlu siyasal iklim oluşturmak için yapıyoruz. Bu iklime ters düşecek böyle sorunlu ifadelerden kaçınmak gerekir. Herkes, üstlendiği sorumluluğun bilincinde, meseleleri o bilinçle, o sorumlulukla değerlendirmelidir" diye konuştu.Ala Cumhur İttifakı hakkında şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/ak-parti-sozcusu-celikten-chp-ile-ittifak-aciklamasi-bizim-ittifakimiz-cumhur-ittifaki-1084873855.html
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AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi: 'Talihsiz ve yakışıksız'

13:14 15.06.2024
© AA / Mustafa Kamacıİçişleri Bakanı Efkan Ala
İçişleri Bakanı Efkan Ala - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
© AA / Mustafa Kamacı
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AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Ala, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı hakkındaki açıklamalarıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı
AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Cumhur İttifakı, yoluna kararlılıkla devam etmektedir ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru taşımanın adıdır Cumhur İttifakı" dedi.
Özel'in açıklamalarını 'talihsiz ve yakışıksız' şeklinde nitelendiren Ala, bu tür açıklamaların Türkiye'de oluşturmak istedikleri olumlu siyasal atmosfere aykırı düştüğünü söyledi.
Ala, "Biz, Türkiye'de siyaseti milletin meselelerini çözmek, bu çözümleri daha da çoğaltmak için siyasal partiler arasında diyalog yoluyla olumlu siyasal iklim oluşturmak için yapıyoruz. Bu iklime ters düşecek böyle sorunlu ifadelerden kaçınmak gerekir. Herkes, üstlendiği sorumluluğun bilincinde, meseleleri o bilinçle, o sorumlulukla değerlendirmelidir" diye konuştu.
Ala Cumhur İttifakı hakkında şunları ifade etti:

Cumhur İttifakı, yoluna kararlılıkla devam etmektedir ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru taşımanın adıdır Cumhur İttifakı. İlkeler üzerinden yürüyor ve küçük hesapların peşinde değildir. Cumhur İttifakı bileşenleri, partileri, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler, Türkiye'nin hedeflerine doğru kararlılıkla yürüme ilkesi üzerinden birliktelikler inşa ettiler. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması yönünde kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir Cumhur İttifakı. Bunu örselemeye yönelik bütün ifadeleri de reddederiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
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