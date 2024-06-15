https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/ak-parti-genel-baskanvekili-ala-ozgur-ozelin-aciklamalarina-yanit-verdi-talihsiz-ve-yakisiksiz-1084880776.html

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi: 'Talihsiz ve yakışıksız'

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi: 'Talihsiz ve yakışıksız'

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Ala, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T13:14+0300

2024-06-15T13:14+0300

2024-06-15T13:14+0300

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AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Cumhur İttifakı, yoluna kararlılıkla devam etmektedir ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru taşımanın adıdır Cumhur İttifakı" dedi.Özel'in açıklamalarını 'talihsiz ve yakışıksız' şeklinde nitelendiren Ala, bu tür açıklamaların Türkiye'de oluşturmak istedikleri olumlu siyasal atmosfere aykırı düştüğünü söyledi.Ala, "Biz, Türkiye'de siyaseti milletin meselelerini çözmek, bu çözümleri daha da çoğaltmak için siyasal partiler arasında diyalog yoluyla olumlu siyasal iklim oluşturmak için yapıyoruz. Bu iklime ters düşecek böyle sorunlu ifadelerden kaçınmak gerekir. Herkes, üstlendiği sorumluluğun bilincinde, meseleleri o bilinçle, o sorumlulukla değerlendirmelidir" diye konuştu.Ala Cumhur İttifakı hakkında şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/ak-parti-sozcusu-celikten-chp-ile-ittifak-aciklamasi-bizim-ittifakimiz-cumhur-ittifaki-1084873855.html

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efkan ala, ak parti, özgür özel, özgür özel, cumhur ittifakı