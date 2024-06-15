https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/mhp-genel-baskani-bahcelinin-kurban-bayrami-mesaji-sirret-tuzaklari-bosa-cikarilacaktir-1084880156.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Kurban Bayramı mesajı: 'Şirret tuzakları boşa çıkarılacaktır'

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Kurban Bayramı mesajı: 'Şirret tuzakları boşa çıkarılacaktır'

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Gerçekleri çarpıtarak, fason teklifleri sıcak... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T12:51+0300

2024-06-15T12:51+0300

2024-06-15T12:52+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

kurban bayramı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/12/1083953015_0:132:2774:1692_1920x0_80_0_0_3953068e517b3a6e9f3aa066d6ea27f8.jpg

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:Şu çarpıcı hususu bilhassa ve kaygıyla ifade etmek istiyorum ki, çocukların katledildiği bir dünyanın medeniyet vaazı, hürriyet vaadi ham hayalden öte bir anlam taşımamaktadır."İnsani felaketlere savrulmuş bir dünyanın merhamet iklimi kurak, muhabbet iradesi bulanık ve kuşkuludur" diyen Bahçeli, "Soykırım suçunun alenen işlendiği bir dünyada insani miras ve emanetlere saygı ve sadakatten bahsedilmesi eğer saflık değilse ileri düzeyde saptırmadır ve hatta sapkın bir istismardır. Milyarlarca insanın mağduriyet kapanına sıkışarak gelir, servet ve eşit hak dağılımı adaletsizliğine gömüldüğünü dikkate aldığımızda; aynı şekilde açlık, yoksulluk, zulüm, terör, göç ve diğer pek çok sorunla boğuştuğunu hesaba kattığımızda küresel ve bölgesel merkezli haksızlığın sürdürülebilir olmadığı net olarak anlaşılıp teyit edilecektir" cümlelerini kaydetti.Dünyanın kaotik bir çıkmaza sürüklenmesine karşın Cumhuriyet’in yeni yüzyılında Türkiye’miz müessir ve müstesna bir görüntü çizdiğini vurgulayan Bahçeli,açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:'Milletimizin gözünden ve gönlünden kaçamayacak aciz ve acıklı durumdadır'"Yumuşama mesajlarına özenle saklanan ve sarılan yalan, dedikodu ve iftira kampanyasının hangi sinsi emellere, hangi sakat hedeflere odaklandığı az veya çok bellidir" cümlelerini kaydeden Bahçeli açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:'Hakkımızı, hukukumuzu savunmak şeref konumuzdur'"Hakkımızı, hukukumuzu savunmak şeref konumuzdur. Ne hakkımızdan, ne hukukumuzdan, ne de şerefimizden taviz verilmeyecektir. Puslu havada Müslüman mintanı giyen iblisin şirret tuzakları boşa çıkarılacaktır. Dileğim ve temennim, bayram günleri münasebetiyle herkesin bir vicdan muhasebesi yapması, dürüst ve samimi şekilde gündemdeki meseleleri ele almaları, sabır ve tahammül eşiklerimizi zorlama yanlışından derhal dönmeleridir" diyen MHP lideri, bayramın barış, sevgi, hürmet, hatırlama ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, "Ancak kardeşliğin veya barışmanın tek yanlı olması akıl dışılıktır" cümlelerinin altını çizdi."Milli vuslatı siyasi vurgunculukla kundaklamaya azmedenlere müsaade edilmeyecektir" diyen Bahçeli, "Bayram sürecinde, kendi iç dünyamızı, çevremizle kurduğumuz irtibat ve ilişki ağlarını yüreklice değerlendirmeye ve yeni baştan tefrik etmeye müştereken ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Anlaşılmaktan ziyade anlamaya, dayatmadan ziyade diyaloğa, kutuplaşmaktan ziyade kucaklaşmaya, ihtilaftan ziyade irade ve istikbal mutabakatına doğru kalıcı bir geçiş sağlam ve sahici adımlarla gerçekleşmelidir" cümlelerini kaydetti.'Geçiş kalıcı ve köklü olmalıdır'"Ne var ki bahse konu bu geçiş kalıcı ve köklü olmalıdır" cümlesine yer verilen açıklamada Bahçeli ayrıca şu cümleleri zikretti:'Türkiye ve Türk vatanı 85 milyon Türk vatandaşının yeryüzü cennetidir'"Türkiye ve Türk vatanı 85 milyon Türk vatandaşının yeryüzü cennetidir" diyen Bahçeli yayımlanan açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/cumhurbaskani-erdogan-enflasyon-canavarindan-kurtulma-surecine-girdik-1084878046.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, kurban bayramı