https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/guney-kore-kuzey-sinirindaki-propagandasini-surdurmekte-kararli-1084659274.html

Güney Kore, Kuzey sınırındaki propagandasını sürdürmekte kararlı

Güney Kore, Kuzey sınırındaki propagandasını sürdürmekte kararlı

Sputnik Türkiye

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'nin içinde çöp ve gübre bulunan balon göndermesinin ardından sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edeceğini... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T12:19+0300

2024-06-09T12:19+0300

2024-06-09T12:19+0300

dünya

güney kore

kuzey kore

sınır

çöp

çöp toplama

propaganda

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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hükümet, ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla Kuzey Kore'den gelebilecek her türlü provokasyona karşı sağlam ve kapsamlı hazırlık durumunu sürdürecektir" ifadesi kullanıldı.Açıklamada Kuzey Kore'nin içinde çöp bulunan balon göndermesinin ardından sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceği belirtildi.Güney Kore, sınırda hoparlörle yayına 1963'te başlamış ancak 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'nın ardından bu uygulama kaldırılmıştı.‘Çöp balonu gerilimi’Bu hafta sonu Kuzey Kore tarafından Güney Kore'ye yaklaşık 330 çöp balonu gönderildiği bildirilirken, Güney Kore haber ajansı Yonhap, orduya atıfta bulunarak, bunlardan yaklaşık 80'inin ülke topraklarına düştüğünü aktardı.Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde ‘çöp ve gübre’ bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini ifade özgürlüğü diye nitelemişti.Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı ifade özgürlüğü olarak nitelendirmesini kınamıştı.Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde çöp bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde çöp bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.Bunun üzerine Kuzey Kore de kısasa kısas uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmiş, 29 Mayıs’tan bu yana Güney'e içinde çöp ve gübre bulunan yaklaşık bin adet balon yollamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/kuzey-korenin-balonla-gubre-yollamasina-kizan-guney-koreden-yeni-hamle-1084461554.html

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güney kore, kuzey kore, sınır, çöp, çöp toplama, propaganda