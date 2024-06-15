https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/kopruyu-kapatip-eylem-yapan-supheli-tutuklandi-1084889230.html

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatıp eylem yapan şüpheli tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatıp eylem yapan şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemi gerçekleştiren şüpheli tutuklandı. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T17:20+0300

2024-06-15T17:20+0300

2024-06-15T17:37+0300

15 temmuz şehitler köprüsü

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0e/1084869333_0:102:1290:828_1920x0_80_0_0_972cca1d3c929bab40af5d59b3c8f3e9.jpg

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli tutuklandı. Köprüde dün akşam aracını durduran ve elinde kırmızı kablolu pim taşıdığı için trafiğin kapatılmasına neden olan şüpheli R.C.Ç'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifade veren R.C.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Ne olmuştu?15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün duran otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tebbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edilmiş, araçtaki R.C.Ç'nin ekiplere, SMA hastalarına devletin yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğüle görüşmek istediğini söylediği öğrenilmişti.Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından şüpheli, polis ekiplerince teslim alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/15-temmuz-sehitler-koprusundeki-eylemin-detaylari-ortaya-cikti-1084871998.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

15 temmuz şehitler köprüsü