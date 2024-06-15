https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/kopruyu-kapatip-eylem-yapan-supheli-tutuklandi-1084889230.html
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatıp eylem yapan şüpheli tutuklandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatıp eylem yapan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemi gerçekleştiren şüpheli tutuklandı. 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T17:20+0300
2024-06-15T17:20+0300
2024-06-15T17:37+0300
15 temmuz şehitler köprüsü
türkiye
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli tutuklandı. Köprüde dün akşam aracını durduran ve elinde kırmızı kablolu pim taşıdığı için trafiğin kapatılmasına neden olan şüpheli R.C.Ç'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifade veren R.C.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Ne olmuştu?15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün duran otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tebbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edilmiş, araçtaki R.C.Ç'nin ekiplere, SMA hastalarına devletin yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğüle görüşmek istediğini söylediği öğrenilmişti.Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından şüpheli, polis ekiplerince teslim alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/15-temmuz-sehitler-koprusundeki-eylemin-detaylari-ortaya-cikti-1084871998.html
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15 temmuz şehitler köprüsü
15 temmuz şehitler köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatıp eylem yapan şüpheli tutuklandı
17:20 15.06.2024 (güncellendi: 17:37 15.06.2024)
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemi gerçekleştiren şüpheli tutuklandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli tutuklandı.
Köprüde dün akşam aracını durduran ve elinde kırmızı kablolu pim taşıdığı için trafiğin kapatılmasına neden olan şüpheli R.C.Ç'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifade veren R.C.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün duran otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tebbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.
Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edilmiş, araçtaki R.C.Ç'nin ekiplere, SMA hastalarına devletin yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğüle görüşmek istediğini söylediği öğrenilmişti.
Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından şüpheli, polis ekiplerince teslim alınmıştı.