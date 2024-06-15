https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/15-temmuz-sehitler-koprusundeki-eylemin-detaylari-ortaya-cikti-1084871998.html

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemin detayları ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemin detayları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemin detaylarına ulaşıldı. Şüphelinin aracını köprü üzerinde durdurarak elinde kırmızı kablolu pim tuttuğu ve bu eylemi SMA... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T01:08+0300

2024-06-15T01:08+0300

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türkiye

şüpheli

şüpheli

sma

spinal müsküler atrofi (sma)

eylem

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5 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir şüphelinin aracıyla yolu kapatarak yaptığı eylemin detaylarına ulaşıldı.AA'nın aktardığı bilgiye göre, köprüde duran aracı fark eden polis ekipleri, otomobilin yanına gittiklerinde sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu bir pim olduğunu gördü.Durumu polis merkezine bildiren ekipler, tedbir amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Bu sırada olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edildi.Araçtaki R.C.Ç'nin, teslim olması için görüşen müzakereci ekiplere, devletin SMA hastalarına yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğü ile görüşmek istediğini söylediği belirtildi.Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından şüphelinin polis ekiplerince teslim alındığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/15-temmuz-sehitler-koprusu-cift-yonlu-olarak-trafige-kapatildi-1084869010.html

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5 temmuz şehitler köprüsü'nde nedne eylem yapıldı. 5 temmuz şehitler köprüsünde ne eylemi yapıldı. köprüde eylem niçin yapıldı, köprüdeki eylem neydi, köprü eylemi