İzmir, Gazze ile kardeş kent olacak: 'Ben oraya gitmeye talibim'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Taylor Swift'in hayranları deprem oluşturdu: 'Bu Swift'in yarattığı ilk etki değil'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atamalarla ilgili konuştu
12:04
86 dk
HABER MASASI
Bayramda yollar trafik polislerine emanet.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
15:07
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
15:15
3 dk
SESLİ HABER
Macar Başbakan Orban: Gerilimi destekleyenler kaybetti
15:33
2 dk
SESLİ HABER
Futbol efsanesinden Euro 2024 için sürpriz 'Türkiye' açıklaması
15:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Nagehan Alçı, eski eşi Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
18:13
1 dk
SESLİ HABER
5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütü yakalandı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
19:11
3 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan skandal karar: Mezarlar taşınacak
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
19:35
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Hande Yener öğrencilere verdiği sözü tuttu
20:20
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünden bugüne UEFA
07:05
2 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
07:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
7 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
07:48
5 dk
SESLİ HABER
Hande Yener öğrencilere verdiği sözü tuttu
08:03
1 dk
SESLİ HABER
Macar Başbakan Orban: Gerilimi destekleyenler kaybetti
08:15
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en çok yerinden edilen ülkelerin başında Suriye geliyor
08:29
4 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
08:42
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Amerikalı senatör, Ukrayna'yı sömürge olarak görüyor
08:54
2 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
09:03
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
09:16
2 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
09:41
4 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
09:56
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
10:03
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
10:20
2 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
10:32
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir dinozorun hayatı'
10:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
11:08
2 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar
11:31
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
11:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan skandal karar: Mezarlar taşınacak
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
12:21
4 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütü yakalandı
16:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
16:21
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Cingöz Recai'nin yaratıcısıydı
16:33
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya yönelik yaptırım görüşmelerinde en büyük engel Almanya
16:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
17:23
3 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
17:36
1 dk
SESLİ HABER
Eski Japonya Başbakanı: İsviçre konferansında barış inşa edilemez
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den yeni yaptırım hamlesi
18:09
4 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
18:23
3 dk
SESLİ HABER
Nagehan Alçı, eski eşi Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi
18:54
2 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
20:03
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz efsanesi: Ella Fitzgerald
20:15
11 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
20:36
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
20:49
2 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
21:04
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye tarihindeki en büyük işçi eylemlerindendi
21:16
5 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
21:33
1 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
21:43
3 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
21:53
3 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
22:05
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/izmir-gazze-ile-kardes-kent-olacak-ben-oraya-gitmeye-talibim-1084874363.html
İzmir, Gazze ile kardeş kent olacak: 'Ben oraya gitmeye talibim'
İzmir, Gazze ile kardeş kent olacak: 'Ben oraya gitmeye talibim'
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi her ay bir oturumun farklı bir ilçede yapılma kararı sonrası Çeşme'de toplandı. Geçen ay Torbalı'da düzenlenen, bu ay ise... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T09:35+0300
2024-06-15T09:35+0300
türkiye
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir büyükşehir belediyesi
cemil tugay
gazze
gazze şeridi
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080145353_0:324:2489:1724_1920x0_80_0_0_17c2d95944706d0f4d76808b98710190.jpg
İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının üçüncü oturumu Çeşme Kalesi’nde yapıldı. İzmir’in Filistin'in Gazze kenti ile kardeş kent olma önergesiyle ilgili konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Savaş bittiği zaman, oradaki tahribatı onarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi, meclisimiz, tüm ilçelerimizle alabildiğimiz en fazla sorumluluğu alacağız. Ben oraya gitmeye talibim. Bugün de izin verseler gitmeye hazırım. Barışı sağlamak adına atabildiğimiz tüm adımları atmaya hazırız” dedi.''Ben oraya gitmeye talibim'Mecliste ilk olarak İzmir’in Filistin'in Gazze kenti ile kardeş kent olma önergesi gündeme geldi ve oy birliği ile kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, “Bu aldığımız karar şu anlama geliyor; orada savaş bittiğinde, biz oraya gidebildiğimiz zaman, orada savaşın oluşturduğu tahribatı onarmak, travma geçirmiş insanların yanında olmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm meclisimiz, tüm ilçelerimizle alabildiğimiz en fazla sorumluluğu alacağız. Ben oraya gitmeye talibim. Bugün de izin verseler gitmeye hazırım. Özellikle çocukların, masum sivil halkın askeri zulüm altında ezilmesi, hiçbirimizin vicdanının kabul ettiği bir şey değil. Barışı sağlamak adına atabildiğimiz tüm adımları atmaya hazırız” diye konuştu.'Ücretsiz binmeye karar veremezsiniz diyorlar'Toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına imkan tanıyacak sisteme ilişkin teklifin Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) ikinci kez reddedilmesi hakkında konuşan Başkan Tugay, “90 dakika, İzmir'de zaten var olan bir uygulamaydı. UKOME toplantısında ‘4736 sayılı kanunun birinci maddesine aykırıdır’ demişler. Gerekçe bu. Bu madde, bu kanun kimin toplu ulaşım araçlarına ücretsiz bineceğini belirliyor. ‘Siz ücretsiz binmeye karar veremezsiniz’ diyorlar. Oysa biz ücretsiz binişten bahsetmiyoruz. Birbirini tamamlayan aktarmalı binişlerde ilk biletten sonra ikinci ödemenin yapılmamasından bahsediyoruz” ifadelerine yer verdi.'Jandarma 90 dakikaya hangi nedenle karşı çıkabilir?'UKOME’de 90 dakika uygulamasına ret oyu verilmesini eleştiren Başkan Tugay, “Bugün ret oyu verenlerden biri Jandarma Genel Komutanlığı’nın temsilcisi. 90 dakikaya hangi nedenle karşı çıkabilir ki? Devletin temsilcileri oraya karar almak üzere gelmişler, gerekçe olarak belediye ücretsiz binişi yapamaz, karar alamaz diyor. Biz ücretsiz biniş değil diyoruz. Daha önceden bilgi verilmedi diyor, bilgi verildi. Görünen o ki siyasi olarak belediyenin bu kararı almış olmasını uygun bulmuyorsunuz. Ama insanların ikinci binişlerde para vermesine sebep olduğunuz bir karardır bu. Bu karardan etkilenen insanlar sadece CHP'ye oy vermiş insanlar değildir, AK Parti'ye oy vermiş insanlara da uyguluyorsunuz. Biz UKOME'ye yine bu kararı getireceğiz. Onaylanması için gücünüz olduğuna inanıyorum. İzmir'de uygulanmış, denenmiş, ne olduğu belli bir uygulama. Lütfen bu işi siyasileştirmeyin. Bunu halkımız istiyor, bizim de bu kararı almamız gerekiyor. Buna engel olmanız üzücüdür” şeklinde konuştu.'Kimseye düşmanlığımız yok'İşten çıkarmalarla ilgili olarak da konuşan Başkan Tugay, “3 ayda 2 bin kişi işe alınmış. İZSU'nun bütçesinde personel payı yüzde 64 olmuş, su paralarından herkes şikâyet ediyor. Bu arkadaşlar son 1 ayda, 1 haftada işe alınmışlar. 2 bine yakın kişi işe alınmış, biz sadece 200 kişiyi işten çıkardık. Bu arkadaşlarımızın mahkemeye başvurma yolu açıktır. Bu arkadaşlarımıza karşı hiçbir düşmanlığımız yok. Ancak 4,5 milyon İzmirliye hizmet edecek belediyeyi yönetirken belediyenin hakkını, hukukunu savunmak zorundayız. Benim görevim insanlarımıza en iyi hizmeti sağlamak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hep beraber sahip çıkalım, daha iyi hizmet vermesi için hepimiz katkıda bulunalım. İzmir'in buna ihtiyacı var” cümlelerini aktardı.'Memur maaşlarını SDT'ye muhtaç olmayacak şekilde yükseltin'Belediyede örgütlü memur sendikası ile Sosyal Denge Tazminatı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığa dair de konuşan Başkan Tugay, “Verdiğimiz miktarı neden vermek istemeyelim ama Sayıştay 'Bundan sonra yaparsanız suç duyurusunda bulunulacak, bu bir suçtur' diye ağır bir ifadeyle yazmış. Ben bir çağrıda bulunuyorum, lütfen memur maaşlarını Sosyal Denge Tazminatına muhtaç olmayacak şekilde yükseltin, hükümet yapsın bunu” açıklamalarında bulundu.İZBETON'un mali durumu hakkında sorulan soruları da yanıtlayan Tugay, incelenmesi için bir heyet görevlendirdiğini ifade etti. Tugay, “Bugün İZBETON'a bayramlaşmaya gittik, orada iç denetim yapan arkadaşlarımla beraberdik. Çalışmaya devam ettiklerini söylediler. Arkadaşlarımız orada geçmiş döneme dair çok titiz bir inceleme yapıyorlar. Her şeyden önce biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, İzmirliyiz. Dürüstlük, ahlak bizim için çok önemli değerler. Üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” diye belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/izmir-buyuksehir-belediyesi-memurlarinin-tis-eyleminde-gerginlik-1084784748.html
türkiye
izmir
gazze
gazze şeridi
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080145353_0:91:2489:1958_1920x0_80_0_0_01d9430a96a41a39dd9ef7561690a37e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, cemil tugay, gazze, gazze şeridi, filistin
izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, cemil tugay, gazze, gazze şeridi, filistin

İzmir, Gazze ile kardeş kent olacak: 'Ben oraya gitmeye talibim'

09:35 15.06.2024
© İHACemil Tugay
Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
© İHA
Abone ol
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi her ay bir oturumun farklı bir ilçede yapılma kararı sonrası Çeşme'de toplandı. Geçen ay Torbalı'da düzenlenen, bu ay ise Çeşme Kalesi'nde yapılan meclis oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının üçüncü oturumu Çeşme Kalesi’nde yapıldı.
İzmir’in Filistin'in Gazze kenti ile kardeş kent olma önergesiyle ilgili konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Savaş bittiği zaman, oradaki tahribatı onarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi, meclisimiz, tüm ilçelerimizle alabildiğimiz en fazla sorumluluğu alacağız. Ben oraya gitmeye talibim. Bugün de izin verseler gitmeye hazırım. Barışı sağlamak adına atabildiğimiz tüm adımları atmaya hazırız” dedi.'

'Ben oraya gitmeye talibim'

Mecliste ilk olarak İzmir’in Filistin'in Gazze kenti ile kardeş kent olma önergesi gündeme geldi ve oy birliği ile kabul edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, “Bu aldığımız karar şu anlama geliyor; orada savaş bittiğinde, biz oraya gidebildiğimiz zaman, orada savaşın oluşturduğu tahribatı onarmak, travma geçirmiş insanların yanında olmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm meclisimiz, tüm ilçelerimizle alabildiğimiz en fazla sorumluluğu alacağız. Ben oraya gitmeye talibim. Bugün de izin verseler gitmeye hazırım. Özellikle çocukların, masum sivil halkın askeri zulüm altında ezilmesi, hiçbirimizin vicdanının kabul ettiği bir şey değil. Barışı sağlamak adına atabildiğimiz tüm adımları atmaya hazırız” diye konuştu.

'Ücretsiz binmeye karar veremezsiniz diyorlar'

Toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına imkan tanıyacak sisteme ilişkin teklifin Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) ikinci kez reddedilmesi hakkında konuşan Başkan Tugay, “90 dakika, İzmir'de zaten var olan bir uygulamaydı. UKOME toplantısında ‘4736 sayılı kanunun birinci maddesine aykırıdır’ demişler. Gerekçe bu. Bu madde, bu kanun kimin toplu ulaşım araçlarına ücretsiz bineceğini belirliyor. ‘Siz ücretsiz binmeye karar veremezsiniz’ diyorlar. Oysa biz ücretsiz binişten bahsetmiyoruz. Birbirini tamamlayan aktarmalı binişlerde ilk biletten sonra ikinci ödemenin yapılmamasından bahsediyoruz” ifadelerine yer verdi.

'Jandarma 90 dakikaya hangi nedenle karşı çıkabilir?'

UKOME’de 90 dakika uygulamasına ret oyu verilmesini eleştiren Başkan Tugay, “Bugün ret oyu verenlerden biri Jandarma Genel Komutanlığı’nın temsilcisi. 90 dakikaya hangi nedenle karşı çıkabilir ki? Devletin temsilcileri oraya karar almak üzere gelmişler, gerekçe olarak belediye ücretsiz binişi yapamaz, karar alamaz diyor. Biz ücretsiz biniş değil diyoruz. Daha önceden bilgi verilmedi diyor, bilgi verildi. Görünen o ki siyasi olarak belediyenin bu kararı almış olmasını uygun bulmuyorsunuz. Ama insanların ikinci binişlerde para vermesine sebep olduğunuz bir karardır bu. Bu karardan etkilenen insanlar sadece CHP'ye oy vermiş insanlar değildir, AK Parti'ye oy vermiş insanlara da uyguluyorsunuz. Biz UKOME'ye yine bu kararı getireceğiz. Onaylanması için gücünüz olduğuna inanıyorum. İzmir'de uygulanmış, denenmiş, ne olduğu belli bir uygulama. Lütfen bu işi siyasileştirmeyin. Bunu halkımız istiyor, bizim de bu kararı almamız gerekiyor. Buna engel olmanız üzücüdür” şeklinde konuştu.

'Kimseye düşmanlığımız yok'

İşten çıkarmalarla ilgili olarak da konuşan Başkan Tugay, “3 ayda 2 bin kişi işe alınmış. İZSU'nun bütçesinde personel payı yüzde 64 olmuş, su paralarından herkes şikâyet ediyor. Bu arkadaşlar son 1 ayda, 1 haftada işe alınmışlar. 2 bine yakın kişi işe alınmış, biz sadece 200 kişiyi işten çıkardık. Bu arkadaşlarımızın mahkemeye başvurma yolu açıktır. Bu arkadaşlarımıza karşı hiçbir düşmanlığımız yok. Ancak 4,5 milyon İzmirliye hizmet edecek belediyeyi yönetirken belediyenin hakkını, hukukunu savunmak zorundayız. Benim görevim insanlarımıza en iyi hizmeti sağlamak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hep beraber sahip çıkalım, daha iyi hizmet vermesi için hepimiz katkıda bulunalım. İzmir'in buna ihtiyacı var” cümlelerini aktardı.

'Memur maaşlarını SDT'ye muhtaç olmayacak şekilde yükseltin'

Belediyede örgütlü memur sendikası ile Sosyal Denge Tazminatı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığa dair de konuşan Başkan Tugay, “Verdiğimiz miktarı neden vermek istemeyelim ama Sayıştay 'Bundan sonra yaparsanız suç duyurusunda bulunulacak, bu bir suçtur' diye ağır bir ifadeyle yazmış. Ben bir çağrıda bulunuyorum, lütfen memur maaşlarını Sosyal Denge Tazminatına muhtaç olmayacak şekilde yükseltin, hükümet yapsın bunu” açıklamalarında bulundu.
İZBETON'un mali durumu hakkında sorulan soruları da yanıtlayan Tugay, incelenmesi için bir heyet görevlendirdiğini ifade etti.
Tugay, “Bugün İZBETON'a bayramlaşmaya gittik, orada iç denetim yapan arkadaşlarımla beraberdik. Çalışmaya devam ettiklerini söylediler. Arkadaşlarımız orada geçmiş döneme dair çok titiz bir inceleme yapıyorlar. Her şeyden önce biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, İzmirliyiz. Dürüstlük, ahlak bizim için çok önemli değerler. Üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” diye belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine iş bırakan memurların, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının yapıldığı salona girmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
TÜRKİYE
İzmir Büyükşehir Belediyesi memurlarının TİS eyleminde gerginlik
13 Haziran , 02:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала