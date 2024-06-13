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İzmir Büyükşehir Belediyesi memurlarının TİS eyleminde gerginlik
İzmir Büyükşehir Belediyesi memurlarının TİS eyleminde gerginlik
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine iş bırakan... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T02:13+0300
2024-06-13T02:53+0300
türkiye
izmir büyükşehir belediyesi
toplu iş sözleşmesi
toplu iş sözleşmesi
eylem
memur
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanaması üzerine iş bırakan memurların, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının yapıldığı salona girmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı.Sendika ve belediye arasında bugün gerçekleştirilen görüşmelerde belediyenin sınırda teklif vermesi üzerine eylem kararı alan memurlar, Kültürpark'ta bulunan Meclis Salonu önünde belediye meclisi toplantısı öncesinde toplandı.Sendika temsilcileri ve memurlar, "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan nerede emekçiler burada", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları attı.Çevik kuvvet ekipleri, salon önünde güvenlik önlemleri aldı.Memurların meclisin yapılacağı salona girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı. Meclis üyelerine tepkiEylem yapan memurlar, meclis toplantısının ardından meclis üyelerine tepki gösterdi.Meclis toplantısına başkanlık yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ın önünü, aracıyla binadan ayrılmak istediği sırada kesen memurlar, kendilerine yerel seçim öncesinde "seçimin kazanılması halinde iyi bir TİS imzalanacağı" yönünde söz verildiğini, ancak bu sözün yerine getirilmediğini ifade etti.Yıldır'dan özür dilemesini isteyen memurlar, özür dilemesinin ardından Yıldır'ın gitmesine izin verdi. Memurlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım'a da aynı sözlerle tepki gösterdi.'Yarın tam gün iş bırakacağız'Eylem sonrasında açıklama yapan Tüm-Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, dialogdan yana olduklarını belirterek, "Elinizi ekmeğimizden çekin. Ekmeğimizi çaldırmayacağız. Bugün demokratik tepkimizi gösterdik. Eylemimiz burada bitmedi. Burada örgütlü olan tüm sendikalar yarın tam gün iş bırakıyoruz. Eğer sağır kulaklar bizi duymazsa duyuracak eylemleri biliyoruz, bunları tek tek yapacağız" diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesinden memurların eylemine ilişkin açıklama- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine memurların iş bırakma ve meclis toplantısına müdahale etme çabalarına ilişkin açıklama yaptı.Belediyeden yapılan açıklamada, memurların meclis salonuna girme girişimleri sırasında üzüntü verici olaylar yaşandığı anımsatıldı.Açıklamada, yaşanan anlaşmazlığın "Memur Sendikası Tüm Bel-Sen" ile belediye yönetimi arasındaki Sosyal Denge Tazminatı (SDT) sözleşmesi konusunda olduğu, kanunen memurlara bu tazminatın verilmesinin zorunlu tutulmadığı, verilip verilmemesinin yasa ile kurum yönetiminin kararına bırakıldığı ancak yasal bir "üst sınır" getirildiği kaydedildi.Yasal sınırı aşan Sosyal Denge Tazminatları'na ilişkin 2022 ve 2023 Sayıştay ilam ve sorgularında kamu zararı tespitinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, belediye başkanlığınca yapılan değerlendirmede, son Sayıştay denetiminde savunma istenmesi, yakın süreçte af olasılığının bulunmaması nedeniyle memur sendikası ile yapılacak SDT sözleşmesinde yasalarca belirlenmiş üst sınırdan tazminatın ödenmesinin doğru olacağı kanaatine varıldığı belirtildi.Sendikanın talep ettiği miktarla sözleşme imzalanabilmesi için hükümetin üst sınırı kaldırması veya memur sendikalarının talep ettiği rakamlara çekilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, sözleşmede yasal üst sınırın aşılmasının belediye yönetimini sorumlu duruma düşüreceği ifade edildi.İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli 6 binden fazla memura çıkarılacak zimmetin tüm taraflar için sıkıntı verici sonuçlar doğuracağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"SDT'de yasal sınırı aşmama kararımıza karşı doğan memnuniyetsizlik nedeniyle bugün mesai saatlerinde, belediye hizmet binası içinde, belediyenin ve meclisin çalışmasını engellemeyi amaçlayan eylem tamamıyla yasa dışıdır. Sorumluların zarara sebep olan eylemleri yasal inceleme altına alınacak, kanıtlar ve tutanaklar teftiş kurulunca değerlendirilecektir. Ayrıca bazı çalışanlarımızın maruz kaldığı davranışlar ve fiziksel müdahaleler nedeniyle kişisel olarak adli makamlara şikayetlerinin olacağı da anlaşılmaktadır. Tüm şikayetler belediye yönetimince de dikkatle takip edilecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/izmirde-toplu-ulasima-zam-1084776780.html
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izmir büyükşehir belediyesi, toplu iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi , eylem, memur
izmir büyükşehir belediyesi, toplu iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi , eylem, memur

İzmir Büyükşehir Belediyesi memurlarının TİS eyleminde gerginlik

02:13 13.06.2024 (güncellendi: 02:53 13.06.2024)
© İHAİzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine iş bırakan memurların, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının yapıldığı salona girmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine iş bırakan memurların, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının yapıldığı salona girmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© İHA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine iş bırakan memurların, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının yapıldığı salona girmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Öte yandan Belediye de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanaması üzerine iş bırakan memurların, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının yapıldığı salona girmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı.
Sendika ve belediye arasında bugün gerçekleştirilen görüşmelerde belediyenin sınırda teklif vermesi üzerine eylem kararı alan memurlar, Kültürpark'ta bulunan Meclis Salonu önünde belediye meclisi toplantısı öncesinde toplandı.
Sendika temsilcileri ve memurlar, "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan nerede emekçiler burada", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları attı.
Çevik kuvvet ekipleri, salon önünde güvenlik önlemleri aldı.
Memurların meclisin yapılacağı salona girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Meclis üyelerine tepki

Eylem yapan memurlar, meclis toplantısının ardından meclis üyelerine tepki gösterdi.
Meclis toplantısına başkanlık yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ın önünü, aracıyla binadan ayrılmak istediği sırada kesen memurlar, kendilerine yerel seçim öncesinde "seçimin kazanılması halinde iyi bir TİS imzalanacağı" yönünde söz verildiğini, ancak bu sözün yerine getirilmediğini ifade etti.
Yıldır'dan özür dilemesini isteyen memurlar, özür dilemesinin ardından Yıldır'ın gitmesine izin verdi. Memurlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım'a da aynı sözlerle tepki gösterdi.

'Yarın tam gün iş bırakacağız'

Eylem sonrasında açıklama yapan Tüm-Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, dialogdan yana olduklarını belirterek, "Elinizi ekmeğimizden çekin. Ekmeğimizi çaldırmayacağız. Bugün demokratik tepkimizi gösterdik. Eylemimiz burada bitmedi. Burada örgütlü olan tüm sendikalar yarın tam gün iş bırakıyoruz. Eğer sağır kulaklar bizi duymazsa duyuracak eylemleri biliyoruz, bunları tek tek yapacağız" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden memurların eylemine ilişkin açıklama

- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine memurların iş bırakma ve meclis toplantısına müdahale etme çabalarına ilişkin açıklama yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, memurların meclis salonuna girme girişimleri sırasında üzüntü verici olaylar yaşandığı anımsatıldı.
Açıklamada, yaşanan anlaşmazlığın "Memur Sendikası Tüm Bel-Sen" ile belediye yönetimi arasındaki Sosyal Denge Tazminatı (SDT) sözleşmesi konusunda olduğu, kanunen memurlara bu tazminatın verilmesinin zorunlu tutulmadığı, verilip verilmemesinin yasa ile kurum yönetiminin kararına bırakıldığı ancak yasal bir "üst sınır" getirildiği kaydedildi.
Yasal sınırı aşan Sosyal Denge Tazminatları'na ilişkin 2022 ve 2023 Sayıştay ilam ve sorgularında kamu zararı tespitinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, belediye başkanlığınca yapılan değerlendirmede, son Sayıştay denetiminde savunma istenmesi, yakın süreçte af olasılığının bulunmaması nedeniyle memur sendikası ile yapılacak SDT sözleşmesinde yasalarca belirlenmiş üst sınırdan tazminatın ödenmesinin doğru olacağı kanaatine varıldığı belirtildi.
Sendikanın talep ettiği miktarla sözleşme imzalanabilmesi için hükümetin üst sınırı kaldırması veya memur sendikalarının talep ettiği rakamlara çekilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, sözleşmede yasal üst sınırın aşılmasının belediye yönetimini sorumlu duruma düşüreceği ifade edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli 6 binden fazla memura çıkarılacak zimmetin tüm taraflar için sıkıntı verici sonuçlar doğuracağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"SDT'de yasal sınırı aşmama kararımıza karşı doğan memnuniyetsizlik nedeniyle bugün mesai saatlerinde, belediye hizmet binası içinde, belediyenin ve meclisin çalışmasını engellemeyi amaçlayan eylem tamamıyla yasa dışıdır. Sorumluların zarara sebep olan eylemleri yasal inceleme altına alınacak, kanıtlar ve tutanaklar teftiş kurulunca değerlendirilecektir. Ayrıca bazı çalışanlarımızın maruz kaldığı davranışlar ve fiziksel müdahaleler nedeniyle kişisel olarak adli makamlara şikayetlerinin olacağı da anlaşılmaktadır. Tüm şikayetler belediye yönetimince de dikkatle takip edilecektir."
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