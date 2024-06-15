https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/izmir-aciklarinda-kuyruguna-tas-bagli-halde-olu-yunus-bulundu-1084892478.html

İzmir açıklarında kuyruğuna taş bağlı halde ölü yunus bulundu

İzmir açıklarında kuyruğuna taş bağlı halde ölü yunus bulundu

Sputnik Türkiye

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, kuyruğuna taş bağlı halde ölü bir yunus bulundu. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T19:38+0300

2024-06-15T19:38+0300

2024-06-15T19:38+0300

türkiye

karaburun

izmir

yunus

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Karaburun'da dalış eğitmenliği yapan Hamdullah Aras, dalış için tekneyle açıldıklarında suyun üzerinde hareketsiz bir yunus gördüklerini söyledi.Yaklaştıklarında yunusun ölü olduğunu fark ettiklerini anlatan Aras, "Vücudunda tüfek saçması izleri vardı" dedi.Aras, yunusun ölümünün üzerinden bir kaç gün geçtiğini düşündüklerini ifade ederek, "Tahminimizce öldürülmesinin üzerinden 3-4 gün geçmiş. Kuyruk tarafına iple taş bağlanıp aşağı salınmış. Taşla birlikte önce batmış ama yunus şiştikten sonra taşla yukarı çıkmış" diye konuştu.Su üzerindeki ölü yunus, teknedekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yunusun kuyruğuna bağlı taş da su altından görüntülendi. Su altındaki çekim sırasında bölgede yüzen başka yunuslar da kaydedildi.

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karaburun, izmir, yunus