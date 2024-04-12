https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/tehlike-geri-dondu-mavi-balina-oyunu-istanbulda-ortaya-cikti-22-yasindaki-genc-intihar-etti-1082692049.html

Tehlike geri döndü, Mavi Balina oyunu İstanbul'da ortaya çıktı: 22 yaşındaki genç intihar etti

Tehlike geri döndü, Mavi Balina oyunu İstanbul'da ortaya çıktı: 22 yaşındaki genç intihar etti

Sputnik Türkiye

Tehlike geri döndü. İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan trajik olayda, 22 yaşındaki Fatih Çakmak 10 katlı bir apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T06:45+0300

2024-04-12T06:45+0300

2024-04-12T07:56+0300

mavi balina

mavi balina oyunu

yaşam

intihar

depresyon

depresyon

oyun

bilgisayar

bilgisayar oyunu

telefon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103914/96/1039149667_0:33:1241:731_1920x0_80_0_0_0bfd807bef606834f6385503e19d5033.jpg

22 yaşındaki Fatih Çakmak 10 katlı bir apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye sevk edilmesini sağladı. İncelemeler sonucu Çakmak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi ve cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.Çakmak'ın intiharının nedeni olarak Mavi Balina oyununun etkisi üzerinde durulurken, genç adamın psikolojik tedavi amacıyla ilaç kullandığı da öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Mavi Balina nedir?Mavi Balina oyunu, internet üzerinden yayılan ve dünya genelinde birçok intihar vakasına neden olduğu belirtilen tehlikeli bir çevrimiçi oyundur. Oyun, katılımcılara 50 günlük bir süre boyunca çoğu şiddet içeren ve psikolojik açıdan zararlı olan görevleri yerine getirmelerini talep eder.Oyun süresi boyunca katılımcılar, kendilerini fiziksel olarak yaralamaktan uzun süre yalnız kalmaya, yüksek sesle müzik dinlemekten korkutucu içeriklere maruz kalmaya kadar çeşitli zararlı talimatları izlerler. Oyun, 50. günün sonunda katılımcıya 'intihar et' emrini verir ve bu talimatla oyun sona erer.Mavi Balina'nın arkasında oyunun yöneticileri olarak bilinen kişiler, kurbanların kişisel bilgilerini ele geçirip şantaj yaparak onları oyunda kalmaya zorlarlar. Oyun özellikle gençleri hedef alır ve onların ruh sağlığını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit eder.Uzmanlar uyardı: Çocuklarımızı korumak için ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyorPedagoji Derneği Başkanı Mehmet Teber, sosyal medya ve internetin içeriğini kontrol etmenin zorluklarına dikkat çekti ve ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu. Teber, çocukların çevrimiçi oyunların zararlı etkilerinden korunabilmesi için güçlü ilişkiler kurmanın önemine vurgu yaptı.Teber, "Çocuklarımızı korumak için ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. İyi bir ilişki ağına sahip olan çocuklar, sosyal medya ve oyunların zararlarından korunurken, kopuk ilişkiler yaşayan çocuklar risk altında kalıyor ve suistimale açık hale geliyor." dedi.Anne ve babaların, çocuklarıyla olan bağlarını sürekli olarak değerlendirmeleri ve özellikle ergenlik döneminde bu bağa özen göstermeleri gerektiğini belirtti. Teber, devletin oyunlar için yaşa uygunluk ve içerik uyarıları sağlayarak ailelerin ve çocukların daha bilinçli seçimler yapmalarını sağlaması gerektiğini ifade etti.Teber, filmlerde uygulanan akıllı işaretleme sisteminin oyunlar için de geçerli olması gerektiğini vurgulayarak, "Hangi oyun hangi yaş grubuna uygun? Şiddet, cinsellik ya da olumsuz örnek içeriyor mu? Bu bilgiler düzenlenmeli. Böylece aileler ve çocuklar daha seçici olabilir." açıklamasında bulundu.'Tam bir oyun değil, bir bilinç altı sistemi'Yazılımcı ve Siber Güvenlik Uzmanı Muharrem Demir ise çocukların ve gençlerin dijital dünya ile yolculuğunun zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.Online oyunların tehlikelerini gözler önüne seren haberlerin medyada yer bulduğuna dikkati çeken Demir, "Bunlar arasında en üzücü örneklerden biri, 'Blue Whale' adındaki 'Mavi Balina' oyunu. Aslında tam bir oyun değil. Telefona inen bir nevi direktiflerden oluşan bir bilinç altı sistemi diyebiliriz." dedi.Demir, oyunun sosyal medya hesaplarından bazı etiketler aracılığıyla yayıldığını aktararak, telkinlerle başlayan oyunda kullanıcıya bir link verilip bazı materyallerin indirilmesi istendiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/migrene-yeni-tedavi-bulundu-agriyi-hemen-kesen-bir-hap-1082671742.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mavi balina oyununda ölenler, mavi balina oyununda ölenler, mavi balina oyunu nedir, mavi balina oyunu etkisine nasıl alıyor, mavi bebek oyunu nedir, momo nedir