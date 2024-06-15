https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/istanbulda-isid-operasyonu-balkondan-atlamaya-calisti-polis-kurtardi-1084891492.html
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Balkondan atlamaya çalıştı, polis kurtardı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Balkondan atlamaya çalıştı, polis kurtardı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da IŞİD operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyon yapılan apartman dairesinde kendisini balkondan atmaya çalışan kadın, polis ekiplerince... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T19:11+0300
2024-06-15T19:11+0300
2024-06-15T19:11+0300
türkiye
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güngören
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, dün gece saatlerinde Güngören'de IŞİD'e yönelik bir operasyon düzenledi.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütle ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten ve eylem arayışında olan şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Bu arada, Güngören'de 5 katlı binanın 4'üncü katında operasyon yapılan adreste oturan ve kendisini balkondan atmaya çalışan kadın, polis ekiplerince düşmekten kurtarıldı.Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bakan-yerlikaya-kurban-bayrami-kapsaminda-alinan-tedbirleri-acikladi-yolun-sonu-bayram-olsun-1084843367.html
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işid, güngören, istanbul emniyet müdürlüğü
işid, güngören, istanbul emniyet müdürlüğü
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Balkondan atlamaya çalıştı, polis kurtardı
İstanbul'da IŞİD operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyon yapılan apartman dairesinde kendisini balkondan atmaya çalışan kadın, polis ekiplerince kurtarıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, dün gece saatlerinde Güngören'de IŞİD'e yönelik bir operasyon düzenledi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütle ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten ve eylem arayışında olan şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.
6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu arada, Güngören'de 5 katlı binanın 4'üncü katında operasyon yapılan adreste oturan ve kendisini balkondan atmaya çalışan kadın, polis ekiplerince düşmekten kurtarıldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.