https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/istanbulda-isid-operasyonu-balkondan-atlamaya-calisti-polis-kurtardi-1084891492.html

İstanbul'da IŞİD operasyonu: Balkondan atlamaya çalıştı, polis kurtardı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: Balkondan atlamaya çalıştı, polis kurtardı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da IŞİD operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyon yapılan apartman dairesinde kendisini balkondan atmaya çalışan kadın, polis ekiplerince... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T19:11+0300

2024-06-15T19:11+0300

2024-06-15T19:11+0300

türkiye

işid

güngören

istanbul emniyet müdürlüğü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, dün gece saatlerinde Güngören'de IŞİD'e yönelik bir operasyon düzenledi.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütle ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten ve eylem arayışında olan şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Bu arada, Güngören'de 5 katlı binanın 4'üncü katında operasyon yapılan adreste oturan ve kendisini balkondan atmaya çalışan kadın, polis ekiplerince düşmekten kurtarıldı.Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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