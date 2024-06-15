https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/israilin-gazzenin-kuzeyine-duzenledigi-hava-saldirilarinda-14-kisi-yasamini-yitirdi-1084873630.html

İsrail’in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 14 kişi yaşamını yitirdi

İsrail’in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 14 kişi yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Bölgede kalıcı ateşkes anlaşmasına yanaşmayarak kara harekatını genişleterek sürdüren İsrail’in, Gazze'nin kuzeyinde 3 eve düzenlediği saldırılarda biri bebek... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T09:16+0300

2024-06-15T09:16+0300

2024-06-15T09:16+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

soykırım

ortadoğu

benyamin netanyahu

hamas

abd

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Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi.Saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.İsrailli emniyet yetkililerine göre, Refah'taki operasyon 2 hafta içinde bitecekİsrailli emniyet yetkilileri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri operasyonun yaklaşık 2 hafta içinde biteceğini iddia etti.İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı yetkililerden naklettiği haberde, Refah'taki askeri operasyonun 2 ya da en kötü ihtimalle birkaç hafta içinde biteceği öne sürüldü.Haberde, operasyon sonra ermeden önce anlaşmaya varılmaması durumunda atılacak adımların siyasiler tarafından belirleneceği belirtildi.Gazze'deki savaşın ikinci aşamasının sona ermek üzere olduğu kaydedilen haberde, yeni adımlar atılmasının gerektiği aksi taktirde askeri operasyonun başarılıyken başarısızlığa dönüşeceği uyarısı yapıldı.Haberde, "Gazze'de halen esirlerin olduğu, Hamas'a alternatif oluşturulamadığı" belirtildi ve bu nedenle ikinci aşama sona ermeden önce bölgesel siyasi bir plana ihtiyaç olduğu savunuldu.İsrail'in, ordu Gazze'deki faaliyetlerini sonlandırsa bile Netzarim Koridoru (kuzey ve güneyi birbirinden ayıran), Philadelphia Koridoru ve Refah Sınır Kapısı üzerindeki kontrolünü sürdüreceği aktarıldı.Kanal 12 Televizyonunun dünkü haberinde İsrail ordusunun, Refah'taki askeri operasyonun mümkün olan en kısa sürede sonlandırılmasını ve Lübnan sınırında yeni bir operasyon başlatılmasını önerdiği iddia edilmişti.Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalıİsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişilerini de önemli derecede etkiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/cumhurbaskani-erdogan-basta-abd-olmak-uzere-bmgk-uyeleri-ateskes-icin-israile-baski-yapmali-1084816094.html

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gazze şeridi

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israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu, benyamin netanyahu, hamas, abd