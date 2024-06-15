https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/israil-ordusu-refahtaki-birlesmis-milletler-okulunu-vurdu-1084883023.html

İsrail ordusu Refah'taki Birleşmiş Milletler okulunu vurdu

İsrail ordusu Refah'taki Birleşmiş Milletler okulunu vurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA)... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T13:54+0300

2024-06-15T13:54+0300

2024-06-15T13:54+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

ortadoğu

soykırım

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Birleşmiş Milletlerin yargı organı Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Refah'a yönelik saldırılarını sürdürürken, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah kentinin merkezinde UNRWA'ya bağlı bir okulu topçu atışlarıyla hedef aldı.Saldırı sonrası ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.Refah'ın batı kesiminde ise İsrail ordusu El-Uzbe bölgesi ve İsveç Köyü yakınlarındaki bölgelere topçu atışı ve tanklarla saldırı düzenledi. İsrail zırhlı araçlarının Refah'ın en batı noktasındaki Tel es-Sultan bölgesine doğru ilerlemeye çalıştığı aktarıldı.Refah'ın batısında Filistin direniş güçleri ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığı, direniş güçlerinin bazı askerleri havan topuyla hedef aldığı ifade edildi.Öte yandan İsrail tanklarının aralıklarla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ile Bureyc Mülteci Kampı'na da saldırılar düzenlediği belirtildi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 102 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/israilin-gazzenin-kuzeyine-duzenledigi-hava-saldirilarinda-14-kisi-yasamini-yitirdi-1084873630.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), ortadoğu, soykırım