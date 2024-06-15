https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/herson-bolgesinde-ukrayna-askerleri-arasinda-tifo-salgini-basladi-1084889898.html

‘Herson Bölgesi’nde Ukrayna askerleri arasında tifo salgını başladı’

‘Herson Bölgesi’nde Ukrayna askerleri arasında tifo salgını başladı’

Sputnik Türkiye

Herson Bölgesi’nin Kiev’in kontrolündeki kısmında Ukrayna askerleri arasında tifo salgınının başladığı bildirildi. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T18:07+0300

2024-06-15T18:07+0300

2024-06-15T18:06+0300

ukrayna krizi

herson

ukrayna

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salgın

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ukrayna sağlık bakanlığı

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Herson’daki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubundan bir kaynak, Herson bölgesinin Kiev’in kontrolündeki kısmında Ukrayna askerleri arasında tifo salgınının başladığını belirtti.Sputnik’e konuşan kaynak, “10 Haziran itibariyle, Herson ve bölgede konuşlanmış Ukrayna ordusunun, özellikle 123. Bölgesel Savunma Tugayı ve Ukrayna Ulusal Muhafızları 34. Alayının personeli arasında 62 tifo vakası kaydedildi. Bunlardan 3’ü ölümle sonuçlandı” dedi.Enfeksiyonun yayılma dinamiklerinin son derece olumsuz olduğunu belirten kaynak, 7 Haziran itibarıyle 26 askeri personele tifo teşhisi konulduğunu, üç gün sonra vaka sayısının iki kattan fazla arttığını vurguladı.Kaynak, 10 Haziran'da Güney Bölgesi Askeri Tıp Klinik Merkezi ve Ukrayna Sağlık Bakanlığı Odessa Bölge Hastalık Kontrol veÖnleme Merkezi yetkililerinin, Herson'da komuta kademesi, askeri idareler ve tıbbi kurumların temsilcileriyle bir toplantı yaptıklarını kaydetti.Dinyeper'in sağ yakasındaki yerleşim yerlerine yakın su temin sistemlerinin de risk altında olduğunu belirten kaynak, bölgede anti-epidemiyolojik önlemler alınmaya başladığı ve ön verilere göre enfeksiyonun kıyı bölgelerindeki yerel su temin sistemlerinden gelen sudan kaynaklandığı bilgisini paylaştı.Herson bölgesi, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya’ya bağlanmıştı. Kiev yetkilileri bu bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bombalamaya devam ediyor.Şu anda bölgenin yüzde 75'i Moskova'nın kontrolünde, Herson şehri de dahil olmak üzere Dinyeper'in sağ yakasındaki kısım ise hala Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin elinde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/-ukrayna-ordusunun-dinyeper-nehrini-gecme-girisimleri-artti-1084593488.html

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rusya

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herson, ukrayna, rusya, kiev, salgın, enfeksiyon, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, ukrayna sağlık bakanlığı