https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/-ukrayna-ordusunun-dinyeper-nehrini-gecme-girisimleri-artti-1084593488.html
‘Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehrini geçme girişimleri arttı’
‘Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehrini geçme girişimleri arttı’
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehrini geçerek sol yakaya mevzilenme girişimlerinde artış olduğunu... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T09:28+0300
2024-06-07T09:28+0300
2024-06-07T09:27+0300
ukrayna krizi
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF-2024) Herson Valisi Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehrini geçerek sol yakasında mevzilenme girişimlerini artırdığını belirterek şunu dedi:Ukraynalı askerlerin Dnepryanı köyüne indirme yapmaya çalıştığını anlatan Saldo, Kahovka barajının artık olmaması nedeniyle bu yerde nehri daha hızlı geçme fırsatı olduğunu belirterek, “Ama diğer yandan her şey iyi görünüyor, yaklaşık bir kilometrelik alan tamamen görülebiliyor” ifadesini kullandı.Rus ordusunun sol yakada oluşturduğu tahkimat ve savunma nedeniyle Dinyeper’i geçme girişimlerinin Ukraynalı askerler için felaketle sonuçlandığını kaydeden Vali, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı askerlerin Dinyeper’in sol yakasına geçme teşebbüsünde bulunduğunu bildirmişti. Düşmanın Kırım yönünde koridor sağlamaya çalıştığını belirten Putin, bu girişim sonucunda Ukrayna ordusunun Krınki köyünde dar bir alanı ele geçirdiği belirterek, “Böylece Kiev, kendi insanlarını ölüme gönderdi, çünkü Ukraynalı askerler oraya teknelerle topçu ateşi, İHA ve diğer silahlardan saldırılar altında gitmek zorunda kaldı” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/hersonda-bombardiman-mizanseni-icin-cekimler-basladi-1084592458.html
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rusya, herson, vladimir saldo, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, dinyeper nehri, kahovka hidroelektrik santrali, rus ordusu, vladimir putin
rusya, herson, vladimir saldo, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, dinyeper nehri, kahovka hidroelektrik santrali, rus ordusu, vladimir putin
‘Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehrini geçme girişimleri arttı’
Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehrini geçerek sol yakaya mevzilenme girişimlerinde artış olduğunu belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF-2024) Herson Valisi Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehrini geçerek sol yakasında mevzilenme girişimlerini artırdığını belirterek şunu dedi:
Eskiden düşman umut verici gördüğü, misal iyi bilinen Krınki köyü gibi bazı noktaları seçerdi. Şimdi, Dinyeper’in biraz üst kısımlarında, Kahovka yakınlarındaki adalarda girişimlerde bulunuyor.
Ukraynalı askerlerin Dnepryanı köyüne indirme yapmaya çalıştığını anlatan Saldo, Kahovka barajının artık olmaması nedeniyle bu yerde nehri daha hızlı geçme fırsatı olduğunu belirterek, “Ama diğer yandan her şey iyi görünüyor, yaklaşık bir kilometrelik alan tamamen görülebiliyor” ifadesini kullandı.
Rus ordusunun sol yakada oluşturduğu tahkimat ve savunma nedeniyle Dinyeper’i geçme girişimlerinin Ukraynalı askerler için felaketle sonuçlandığını kaydeden Vali, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kiev rejiminin kasıtlı olarak ölüme gönderdiği askerler için bu girişimler acıklı bitiyor. Çünkü sol yakadan dönmek neredeyse imkansız.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı askerlerin Dinyeper’in sol yakasına geçme teşebbüsünde bulunduğunu bildirmişti. Düşmanın Kırım yönünde koridor sağlamaya çalıştığını belirten Putin, bu girişim sonucunda Ukrayna ordusunun Krınki köyünde dar bir alanı ele geçirdiği belirterek, “Böylece Kiev, kendi insanlarını ölüme gönderdi, çünkü Ukraynalı askerler oraya teknelerle topçu ateşi, İHA ve diğer silahlardan saldırılar altında gitmek zorunda kaldı” demişti.