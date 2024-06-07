https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/-ukrayna-ordusunun-dinyeper-nehrini-gecme-girisimleri-artti-1084593488.html

‘Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehrini geçme girişimleri arttı’

‘Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehrini geçme girişimleri arttı’

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehrini geçerek sol yakaya mevzilenme girişimlerinde artış olduğunu... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T09:28+0300

2024-06-07T09:28+0300

2024-06-07T09:27+0300

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herson

vladimir saldo

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ukrayna ordusu

dinyeper nehri

kahovka hidroelektrik santrali

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF-2024) Herson Valisi Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehrini geçerek sol yakasında mevzilenme girişimlerini artırdığını belirterek şunu dedi:Ukraynalı askerlerin Dnepryanı köyüne indirme yapmaya çalıştığını anlatan Saldo, Kahovka barajının artık olmaması nedeniyle bu yerde nehri daha hızlı geçme fırsatı olduğunu belirterek, “Ama diğer yandan her şey iyi görünüyor, yaklaşık bir kilometrelik alan tamamen görülebiliyor” ifadesini kullandı.Rus ordusunun sol yakada oluşturduğu tahkimat ve savunma nedeniyle Dinyeper’i geçme girişimlerinin Ukraynalı askerler için felaketle sonuçlandığını kaydeden Vali, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı askerlerin Dinyeper’in sol yakasına geçme teşebbüsünde bulunduğunu bildirmişti. Düşmanın Kırım yönünde koridor sağlamaya çalıştığını belirten Putin, bu girişim sonucunda Ukrayna ordusunun Krınki köyünde dar bir alanı ele geçirdiği belirterek, “Böylece Kiev, kendi insanlarını ölüme gönderdi, çünkü Ukraynalı askerler oraya teknelerle topçu ateşi, İHA ve diğer silahlardan saldırılar altında gitmek zorunda kaldı” demişti.

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