https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/kurban-bayrami-oncesi-baklava-ustasindan-uyari-bin-liradan-daha-ucuza-alinan-baklavalar-yenmemeli-1084855265.html
Kurban Bayramı öncesi baklava ustasından uyarı: 'Bin liradan daha ucuza alınan baklavalar yenmemeli'
Kurban Bayramı öncesi baklava ustasından uyarı: 'Bin liradan daha ucuza alınan baklavalar yenmemeli'
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklava ustası Mahmut Saman vatandaşlara, baklava alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T16:15+0300
2024-06-14T16:15+0300
2024-06-14T16:15+0300
yaşam
kurban bayramı
tatlı
baklava
glikoz
fıstık
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Bin liradan daha ucuza alınan baklavaların yenmemesi gerektiğini belirten Saman, “Baklavayı yediğinizde eğer su içme ihtiyacı duyuyorsanız içinde glikoz vardır. Su içme ihtiyacı duymuyorsanız zaten sağlık bir ürün olduğunu anlarsınız. Glikoz boğazı yakar” dedi.Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklava ustası Mahmut Saman vatandaşları uyardı. Baklava alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Saman, “Baklava üretiminin içerisindeyim. İstanbulluları, Gaziantep'in en iyi baklavalarıyla tanıştırıyoruz. Deyim yerindeyse ucuz etin yahnisi yenmez. Dolayısıyla da ucuz baklava yenmez. Çünkü maliyetleri, fıstık fiyatları var. Günümüzde Gaziantep baklavası yapabilmek için sadece bin 200 ile bin 400 lira arasında antep fıstığının fiyatı var. Ucuz baklava alınırsa yenmez. Bugün bin liranın altında alınan hiçbir baklava yenmez. Baklavanın altın sarısı bir rengi olması ve oklavayla açılmış olması lazım. Baklava almadan önce müşterilerin önce kokusuna bakması gerekiyor. Kokladığınız zaman mis gibi tereyağı kokar. Fıstık kokusu gelir. Ucuzlarda bu kokular olmaz. Bir de odun ateşinde pişecek” ifadelerini kullandı.'Bayramda tatlı yiyeyim derken sonra hastanelik olmasınlar'Vatandaşları bayramda yedikleri tatlıdan dolayı hastanelik olmamaları için uyaran Saman, “Baklavayı yediğinizde eğer su içme ihtiyacı duyuyorsanız içinde glikoz vardır. Su içme ihtiyacı duymuyorsanız zaten sağlık bir ürün olduğunu anlarsınız. Glikoz boğazı yakar. Glikozsuz baklava yediğinizde su içme ihtiyacı duymazsınız. Vatandaşlarımızın bunları dikkat etmesi lazım. Bayramda tatlı yiyeyim derken sonra hastanelik olmasınlar. Bunlar il hasat edilen fıstıklardan yapılıyor. İlk hasat edilen fıstık olduğu için yemyeşil. Görüntüsü kaliteyi belli ediyor. Sıcaklarda biraz daha hafif tatlı yemek istiyorlarsa şöbiyetimiz var, kaymaklıdır. Diğerlerine göre daha hafiftir. Rengi gördüğünüz gibi altın sarısı. Yine tereyağı ile yapılmıştır” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/diyetisyenlerden-bayram-uyarisi-bazi-hastaliklar-cig-ve-az-pismis-etlerin-tuketilmesi-ile-bulasir-1084850571.html
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kurban bayramı, tatlı, baklava, glikoz, fıstık
kurban bayramı, tatlı, baklava, glikoz, fıstık
Kurban Bayramı öncesi baklava ustasından uyarı: 'Bin liradan daha ucuza alınan baklavalar yenmemeli'
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklava ustası Mahmut Saman vatandaşlara, baklava alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.
Bin liradan daha ucuza alınan baklavaların yenmemesi gerektiğini belirten Saman, “Baklavayı yediğinizde eğer su içme ihtiyacı duyuyorsanız içinde glikoz vardır. Su içme ihtiyacı duymuyorsanız zaten sağlık bir ürün olduğunu anlarsınız. Glikoz boğazı yakar” dedi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklava ustası Mahmut Saman vatandaşları uyardı.
Baklava alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Saman, “Baklava üretiminin içerisindeyim. İstanbulluları, Gaziantep'in en iyi baklavalarıyla tanıştırıyoruz. Deyim yerindeyse ucuz etin yahnisi yenmez. Dolayısıyla da ucuz baklava yenmez. Çünkü maliyetleri, fıstık fiyatları var. Günümüzde Gaziantep baklavası yapabilmek için sadece bin 200 ile bin 400 lira arasında antep fıstığının fiyatı var. Ucuz baklava alınırsa yenmez. Bugün bin liranın altında alınan hiçbir baklava yenmez. Baklavanın altın sarısı bir rengi olması ve oklavayla açılmış olması lazım. Baklava almadan önce müşterilerin önce kokusuna bakması gerekiyor. Kokladığınız zaman mis gibi tereyağı kokar. Fıstık kokusu gelir. Ucuzlarda bu kokular olmaz. Bir de odun ateşinde pişecek” ifadelerini kullandı.
'Bayramda tatlı yiyeyim derken sonra hastanelik olmasınlar'
Vatandaşları bayramda yedikleri tatlıdan dolayı hastanelik olmamaları için uyaran Saman, “Baklavayı yediğinizde eğer su içme ihtiyacı duyuyorsanız içinde glikoz vardır. Su içme ihtiyacı duymuyorsanız zaten sağlık bir ürün olduğunu anlarsınız. Glikoz boğazı yakar. Glikozsuz baklava yediğinizde su içme ihtiyacı duymazsınız. Vatandaşlarımızın bunları dikkat etmesi lazım. Bayramda tatlı yiyeyim derken sonra hastanelik olmasınlar. Bunlar il hasat edilen fıstıklardan yapılıyor. İlk hasat edilen fıstık olduğu için yemyeşil. Görüntüsü kaliteyi belli ediyor. Sıcaklarda biraz daha hafif tatlı yemek istiyorlarsa şöbiyetimiz var, kaymaklıdır. Diğerlerine göre daha hafiftir. Rengi gördüğünüz gibi altın sarısı. Yine tereyağı ile yapılmıştır” şeklinde konuştu.