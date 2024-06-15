https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/halil-umut-meler-belcika-slovakya-macini-yonetecek-1084880897.html

Halil Umut Meler, Belçika-Slovakya maçını yönetecek

Halil Umut Meler, Belçika-Slovakya maçını yönetecek

Sputnik Türkiye

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak maçta düdük çalacak. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

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spor

euro 2024

almanya

halil umut meler

belçika

slovakya

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UEFA'nın açıklamasına göre Almanya'nın Frankfurt kentiyle aynı adı taşıyan statta 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.

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