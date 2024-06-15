https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/halil-umut-meler-belcika-slovakya-macini-yonetecek-1084880897.html
Halil Umut Meler, Belçika-Slovakya maçını yönetecek
Halil Umut Meler, Belçika-Slovakya maçını yönetecek
Sputnik Türkiye
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak maçta düdük çalacak. 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T13:22+0300
2024-06-15T13:22+0300
2024-06-15T13:22+0300
spor
euro 2024
almanya
halil umut meler
belçika
slovakya
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UEFA'nın açıklamasına göre Almanya'nın Frankfurt kentiyle aynı adı taşıyan statta 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/a-milli-futbol-takiminin-yardimci-antrenoru-selcuk-sahin-gruptan-cikmayi-hedefliyoruz-1084875642.html
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euro 2024, almanya, halil umut meler, belçika, slovakya
euro 2024, almanya, halil umut meler, belçika, slovakya
Halil Umut Meler, Belçika-Slovakya maçını yönetecek
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak maçta düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Almanya'nın Frankfurt kentiyle aynı adı taşıyan statta 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.
Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.