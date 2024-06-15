https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/enfeksiyon-hastaliklari-uzmanindan-kkka-uyarisi-hayvancilikla-ugrasan-insanlar-risk-altinda-1084877720.html

Enfeksiyon hastalıkları uzmanından 'KKKA' uyarısı: 'Hayvancılıkla uğraşan insanlar risk altında'

Enfeksiyon hastalıkları uzmanından 'KKKA' uyarısı: 'Hayvancılıkla uğraşan insanlar risk altında'

Sputnik Türkiye

Tunceli Devlet Hastanesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Meral Gülbenat Şimşek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında bilgilendirmede bulundu. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T11:04+0300

2024-06-15T11:04+0300

2024-06-15T11:04+0300

yaşam

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

kene

hayvancılık

ateş

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Uzm. Dr. Şimşek, kene yapışması durumunda yapıl ası gerekenler ile alınabilecek tedbirler hakkında uyarılarda bulundu.KKKA’nın keneler tarafından taşınan virüs ile insanlara bulaştığını belirten Tunceli Devlet Hastanesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Meral Gülbenat Şimşek, “Bu virüs, hayvanlarda hastalık yapmaz ancak insanları hasta eder. Kene tutunma döneminin geldiği ilkbahar ve yaz aylarında bu hastalıkla karşılaşmaktayız” dedi.Hastalığın Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve İç Anadolu’nun kuzey bölümlerinde görüldüğünü aktaran Uzm. Dr. Şimşek, “Tunceli de bu riskli bölgeler içinde yer almaktadır. Hastalık kene tutunmasının yanında hasta olmayıp taşıyan hayvanla temasla da bulaşmaktadır. Bu nedenle hayvancılıkla uğraşan insanlar risk altındadır” diye konuştu.KKKA’dan korunmak için tarla, bahçe, ormanlık alan, piknik alanlarına giderken açık renkli kıyafetler giyilmesi, pantolon paçalarının çorap içine yerleştirilmesi uyarısında bulunan Şimşek, ''Kene tutunduktan sonra 10 gün süreyle şikayetlerimizi takip etmeliyiz. Ateş, halsizlik, kas ağrısı, eklem ağrısı, ishal ve herhangi bir yerde kanama olabilir. Bu tür durumlardan herhangi biri görüldüğünde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekmektedir. Vücuda tutunan ve hayvanların üstünde bulunan kenelere çıplak elle temas etmemeli, öldürmemeli, yağ, alkol ve sigara söndürme gibi girişimlerde bulunmamalıyız” şeklinde konuştu.

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kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), kene, hayvancılık, ateş