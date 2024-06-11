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Valilik uyardı: 22 vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Valilik uyardı: 22 vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle 22 vakanın tespit edildiği 3 vatandaşın ise hayatını... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T11:03+0300
2024-06-11T11:03+0300
türkiye
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sivas valiliği
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Sivas'ta yaz aylarının son zamanlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış gözlemleniyor. Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları kene konusunda uyararak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde 2 muhtemel, 3 kesin KKKA tanılı hastanın tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.'Pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı'Açıklamada, pantolon paçalarının çorapların içerisine sokulması gerektiğine değinilerek, “Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalıdır. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil kene olup olmadığı kontrol edilmelidir” denildi.'Çıplak elle dokunmayın'Keneye çıplak elle dokunulmaması belirtilen açıklamada, "Vücuda tutunmuş kene üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek; vücut içeriğini kişiye aktarmasına sebep olacağı için kesinlikle yapılmamalıdır. Vücudunuza tutunan keneye çıplak elle dokunmamalı, tutunan kene çıkarmamalı, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hayvanların üzerindeki kene elle çıkarılmamalıdır ayrıca hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir. Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini almalıdır. Kene tutunmasından sonra, 10 gün içinde; halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden herhangi birini görülürse, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/sivas-valiliginden-kene-uyarisi-hafife-almayin-1083282135.html
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sivas, sivas valiliği, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), uyarı
sivas, sivas valiliği, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), uyarı

Valilik uyardı: 22 vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti

11:03 11.06.2024
© AAKene
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AA
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Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle 22 vakanın tespit edildiği 3 vatandaşın ise hayatını kaybettiği belirtildi.
Sivas'ta yaz aylarının son zamanlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış gözlemleniyor. Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları kene konusunda uyararak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde 2 muhtemel, 3 kesin KKKA tanılı hastanın tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

'Pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı'

Açıklamada, pantolon paçalarının çorapların içerisine sokulması gerektiğine değinilerek, “Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalıdır. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil kene olup olmadığı kontrol edilmelidir” denildi.

'Çıplak elle dokunmayın'

Keneye çıplak elle dokunulmaması belirtilen açıklamada, "Vücuda tutunmuş kene üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek; vücut içeriğini kişiye aktarmasına sebep olacağı için kesinlikle yapılmamalıdır. Vücudunuza tutunan keneye çıplak elle dokunmamalı, tutunan kene çıkarmamalı, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hayvanların üzerindeki kene elle çıkarılmamalıdır ayrıca hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir. Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini almalıdır. Kene tutunmasından sonra, 10 gün içinde; halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden herhangi birini görülürse, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” ifadelerine yer verildi.
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
TÜRKİYE
Sivas Valiliği'nden 'kene' uyarısı: 'Hafife almayın'
29 Nisan, 19:14
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