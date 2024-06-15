https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/disisleri-teskilatini-guclendirme-vakfinin-kurulmasi-ilani-resmi-gazetede-1084872138.html

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulması ilanı Resmi Gazete’de

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulması ilanı Resmi Gazete’de

Sputnik Türkiye

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulması hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T01:20+0300

2024-06-15T01:20+0300

2024-06-15T01:20+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

resmi gazete

dışişleri teşkilatını güçlendirme vakfı

vakıflar genel müdürlüğü

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Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu.Vakfın mal varlığı 10 milyon Türk Lirası nakit olarak açıklanırken vakfeden ise Dışişleri Bakanlığı oldu.Vakfın amacı ise 'Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesi, mesleki gelişim ve hizmetin etkinliğinin artırılması' olarak belirtildi.Vakfın sona ermesi halinde ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Hazine’ye devredilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/disisleri-bakanligi-bunyesinde-disisleri-teskilatini-guclendirme-vakfi-kurulacak-1083677016.html

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dışişleri bakanlığı, resmi gazete, dışişleri teşkilatını güçlendirme vakfı, vakıflar genel müdürlüğü