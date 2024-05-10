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Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ‘Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’ kurulacak
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ‘Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’ kurulacak
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 'Dılişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı' kurulacak. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T13:51+0300
2024-05-10T13:51+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
türkiye
teşkilat
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı'nın daha etkin ve çağın gereksinimlerine uygun bir yapıya kavuşturulması amacıyla Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulması kararlaştırıldı. Alınan bilgilere göre bu kapsamda, bakanlığın personel sayısının artırılması, insan kaynaklarının niteliğinin yükseltilmesi, diplomatların akademik donanımlarının güçlendirilmesi, birden fazla yabancı dilde etkin iletişim kurabilmeleri ve farklı uzmanlık alanlarında yetkinlik kazanmaları planlandığı açıklandı.Kurulacak olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın temel amacı, bakanlığın insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine ve kurumsal olarak güçlendirilmesine katkı sağlamak ve vakıf çalışmalarıyla ilave kaynaklar sağlanacak ve diplomatların eğitimlerine destek verileceği belirtildi. Vakıf, ileride kurulacak olan akademik kurumlar aracılığıyla diplomatların eğitimine destek sunmayı, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına katkı sağlamayı, uluslararası ilişkiler alanındaki yayınlara kaynak sağlamayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ilk-defa-yaptirima-gidildigi-iddia-edilmisti-abd-israilin-ihtiyaci-silahlari-aldigini-acikladi--1083675918.html
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dışişleri bakanlığı, türkiye, teşkilat, akademi
dışişleri bakanlığı, türkiye, teşkilat, akademi

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ‘Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’ kurulacak

13:51 10.05.2024
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AA
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Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 'Dılişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı' kurulacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı'nın daha etkin ve çağın gereksinimlerine uygun bir yapıya kavuşturulması amacıyla Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulması kararlaştırıldı.
Alınan bilgilere göre bu kapsamda, bakanlığın personel sayısının artırılması, insan kaynaklarının niteliğinin yükseltilmesi, diplomatların akademik donanımlarının güçlendirilmesi, birden fazla yabancı dilde etkin iletişim kurabilmeleri ve farklı uzmanlık alanlarında yetkinlik kazanmaları planlandığı açıklandı.
Kurulacak olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın temel amacı, bakanlığın insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine ve kurumsal olarak güçlendirilmesine katkı sağlamak ve vakıf çalışmalarıyla ilave kaynaklar sağlanacak ve diplomatların eğitimlerine destek verileceği belirtildi.
Vakıf, ileride kurulacak olan akademik kurumlar aracılığıyla diplomatların eğitimine destek sunmayı, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına katkı sağlamayı, uluslararası ilişkiler alanındaki yayınlara kaynak sağlamayı hedefliyor.
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