https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-enflasyon-mesaji-iyilesme-suruyor-1084851009.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten enflasyon mesajı: ‘İyileşme sürüyor’
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten enflasyon mesajı: ‘İyileşme sürüyor’
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerinden iyileşmenin sürdüğünü dile getirdi. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T14:26+0300
2024-06-14T14:26+0300
2024-06-14T14:26+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
enflasyon
dezenflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X’te yayımladığı mesajda, hükümet programı ile artan güven öngörülebilirliğin enflasyon beklentilerine yansıdığının altını çizdi.Bakan Şimşek mesajında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-ile-chp-heyetinin-gorusme-tarihi-belli-oldu-1084850884.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, enflasyon, dezenflasyon
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, enflasyon, dezenflasyon
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten enflasyon mesajı: ‘İyileşme sürüyor’
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerinden iyileşmenin sürdüğünü dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X’te yayımladığı mesajda, hükümet programı ile artan güven öngörülebilirliğin enflasyon beklentilerine yansıdığının altını çizdi.
Bakan Şimşek mesajında şu cümleleri kaydetti:
Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme Haziran'da da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31.8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20.3’e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır.