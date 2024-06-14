Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten enflasyon mesajı: ‘İyileşme sürüyor’

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme Haziran'da da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31.8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20.3’e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır.