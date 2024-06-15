https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/bm-ukraynada-barisi-orgutun-tuzugune-dayanarak-saglamak-istiyor-1084872249.html

'BM, Ukrayna'da barışı örgütün tüzüğüne dayanarak sağlamak istiyor'

'BM, Ukrayna'da barışı örgütün tüzüğüne dayanarak sağlamak istiyor'

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin örgütün tüzüğü, kararları ve uluslararası hukuk temelinde Ukrayna'da barışın... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T01:18+0300

2024-06-15T01:18+0300

2024-06-15T01:18+0300

ukrayna krizi

farhan haq

bm genel sekreter sözcülüğü

vladimir putin

guterres

ukrayna krizi

birleşmiş milletler (bm)

uluslararası hukuk

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış önerisini değerlendiren Haq, “BM, Ukrayna'da barışı örgütün tüzüğü, kararları ve uluslararası hukuk temelinde sağlamak istiyor” dedi.Haq, 'BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu öneriyi görüp görmediği ve bu konudaki tutumunun ne olduğu' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ve-pentagon-sefi-austinden-putinin-ateskes-teklifine-yanit-1084856394.html

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farhan haq, bm genel sekreter sözcülüğü, vladimir putin, guterres, ukrayna krizi, birleşmiş milletler (bm), uluslararası hukuk