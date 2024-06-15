https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/bm-ukraynada-barisi-orgutun-tuzugune-dayanarak-saglamak-istiyor-1084872249.html
'BM, Ukrayna'da barışı örgütün tüzüğüne dayanarak sağlamak istiyor'
'BM, Ukrayna'da barışı örgütün tüzüğüne dayanarak sağlamak istiyor'
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin örgütün tüzüğü, kararları ve uluslararası hukuk temelinde Ukrayna'da barışın... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T01:18+0300
2024-06-15T01:18+0300
2024-06-15T01:18+0300
ukrayna krizi
farhan haq
bm genel sekreter sözcülüğü
vladimir putin
guterres
ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
uluslararası hukuk
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış önerisini değerlendiren Haq, “BM, Ukrayna'da barışı örgütün tüzüğü, kararları ve uluslararası hukuk temelinde sağlamak istiyor” dedi.Haq, 'BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu öneriyi görüp görmediği ve bu konudaki tutumunun ne olduğu' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ve-pentagon-sefi-austinden-putinin-ateskes-teklifine-yanit-1084856394.html
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farhan haq, bm genel sekreter sözcülüğü, vladimir putin, guterres, ukrayna krizi, birleşmiş milletler (bm), uluslararası hukuk
farhan haq, bm genel sekreter sözcülüğü, vladimir putin, guterres, ukrayna krizi, birleşmiş milletler (bm), uluslararası hukuk
'BM, Ukrayna'da barışı örgütün tüzüğüne dayanarak sağlamak istiyor'
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin örgütün tüzüğü, kararları ve uluslararası hukuk temelinde Ukrayna'da barışın sağlanmasından yana olduğunu bellirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış önerisini değerlendiren Haq, “BM, Ukrayna'da barışı örgütün tüzüğü, kararları ve uluslararası hukuk temelinde sağlamak istiyor” dedi.
Haq, 'BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu öneriyi görüp görmediği ve bu konudaki tutumunun ne olduğu' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.