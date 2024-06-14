https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ve-pentagon-sefi-austinden-putinin-ateskes-teklifine-yanit-1084856394.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Pentagon Şefi Austin'den Putin'in ateşkes teklifine yanıt

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Pentagon Şefi Austin'den Putin'in ateşkes teklifine yanıt

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da çatışmaların sonlanıp müzakerelerin başlaması için sunduğu teklife NATO ve ABD'den ilk tepkiler geldi. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T16:48+0300

2024-06-14T16:48+0300

2024-06-14T16:48+0300

ukrayna krizi

abd

lloyd austin

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

rusya

vladimir putin

ukrayna

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki çatışmanın sonlanması için duyurduğu yeni inisiyatifin kabul edilmesinin Rusya'nın hedeflerine ulaşması anlamına geleceğini belirtti.Teklifin kabulü halinde Ukrayna'nın şu anda Rusya'nın kontrolü altında tuttuğundan çok daha geniş çapta topraktan çekilmesi gerekeceğini söyleyen Stoltenberg, askerlerini çekmesi gereken Ukrayna değil, Rusya olduğunu savundu.Teklifin iyi niyet kanıtı değil, Rusya'nın askeri hedeflerine ulaşmayı arzuladığının kanıtı olduğunu iddia eden Stoltenberg, "Bu bir barış teklifi değil, daha fazla işgali öngören bir teklif" diye ekledi.Austin: Rusya, Ukrayna'ya şart koşma hakkına sahip değilABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, Putin'in Ukrayna'ya barışın şartlarını dikte etme hakkına sahip olmadığını savundu.Austin, Ukrayna çatışmanın 'kilit aşamaya' geldiğini öne sürerek ABD ve müttefiklerinin silah sevkiyatını artırması gerektiğini de sözlerine ekledi. Ukrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralayan Devlet Başkanı Putin, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etmişti.Rus lider, "Müzakereler için Ukraynalı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tamamen çekilmesi gerekiyor. Dikkatinizi çekeyim, bu bölgelerin Ukrayna'ya katıldıkları anda mevcut olan idari sınırları dahilindeki tüm topraklarından çekilmeliler. Kiev, böyle bir kararı uygulamaya hazır olduklarını ve birliklerini bu bölgelerden fiilen çekmeye başlayacaklarını açıkladığında ve NATO'ya üyelik planlarından vazgeçtiklerini resmen bildirdiklerinde, bizim derhal, tam olarak o anda ateşkes uygulama ve müzakerelere başlama talimatı verilecek. Tekrar ediyorum, biz bunu derhal yapacağız" mesajını göndermişti.Putin, Kiev ve Batı'yı teklifin reddi konusunda uyarmıştıRusya lideri Putin, Kiev ve Batı'nın Moskova'nın yeni barış teklifini reddetmesi halinde, Ukrayna için sahadaki durum daha da kötüye gideceği için önerilen şartların da değişeceği uyarısında bulunmuştu.Rus lider, "Eğer Kiev ve Batılı başkentlerde bulunanlar, önceden de olduğu gibi yine reddederlerse, en nihayetinde bu onların meselesi, akan kanın devam etmesi konusundaki sorumluluk da onlara ait olacak. Sahadaki, kesişme hattındaki gerçekliğin Kiev'in lehine olmayan bir yönde değişeceği aşikar ve müzakerelere başlama şartları da farklı olacak" demişti.

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