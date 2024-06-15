https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/bakan-uraloglu-mujde-diyerek-duyurdu-ulasimin-ucretsiz-olacagi-yerler-aciklandi-1084894675.html
Bakan Uraloğlu 'Müjde' diyerek duyurdu: Ulaşımın ücretsiz olacağı yerler açıklandı
Bakan Uraloğlu 'Müjde' diyerek duyurdu: Ulaşımın ücretsiz olacağı yerler açıklandı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar; otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T20:59+0300
2024-06-15T20:59+0300
2024-06-15T21:15+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
ulaşım
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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağı yerleri ' 'Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi' ifadeleriyle duyurdu.Bakan Uraloğlu sosyal medya platformu X hesabı üzerinden "Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi" notuya paylaştığı duyuruda, şu ifadelere yer verdi:15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e kadar;
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bayramda ulaşım ücretsiz, bayramda köprüler ücretsiz, bayramda hangi yollar ücretsiz, bayramda ücretsiz metorlar, bayramda ücreetsiz ulaşım saatleri, bayramda ulaşım ne zamandan ne zamana kadar ücretsiz, bayramda hangi yollar ücretsiz?kurban bayramı'nda hangi yollar ücretsiz? ücretli ve ücretsiz otoyollar ve köprüler hangileri? kurban bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?bayramda otoyolar ücretli mi, ücretsiz mi? 2024 kurban bayramı'nda köprü ve otoyol geçişleri bedava mı?
Bakan Uraloğlu 'Müjde' diyerek duyurdu: Ulaşımın ücretsiz olacağı yerler açıklandı
20:59 15.06.2024 (güncellendi: 21:15 15.06.2024)
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar; otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olacağını açıkladı.
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağı yerleri ' 'Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi' ifadeleriyle duyurdu.
Bakan Uraloğlu sosyal medya platformu X hesabı üzerinden "Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi" notuya paylaştığı duyuruda, şu ifadelere yer verdi:
15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;
Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e kadar;
Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.