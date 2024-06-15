https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/bakan-uraloglu-mujde-diyerek-duyurdu-ulasimin-ucretsiz-olacagi-yerler-aciklandi-1084894675.html

Bakan Uraloğlu 'Müjde' diyerek duyurdu: Ulaşımın ücretsiz olacağı yerler açıklandı

Bakan Uraloğlu 'Müjde' diyerek duyurdu: Ulaşımın ücretsiz olacağı yerler açıklandı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar; otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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15 temmuz şehitler köprüsü

fatih sultan mehmet köprüsü

izban

başkentray

sirkeci

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağı yerleri ' 'Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi' ifadeleriyle duyurdu.Bakan Uraloğlu sosyal medya platformu X hesabı üzerinden "Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi" notuya paylaştığı duyuruda, şu ifadelere yer verdi:15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e kadar;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/izmirde-toplu-ulasima-zam-1084776780.html

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