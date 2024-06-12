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İzmir’de toplu ulaşıma zam
İzmir’de toplu ulaşıma zam
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kent içi toplu ulaşım ücret tarifesini oy birliğiyle güncelledi. 24 Haziran Pazartesi gününden... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T20:51+0300
2024-06-12T20:51+0300
türkiye
toplu ulaşım
izmir büyükşehir belediyesi
izmir
enflasyon
otobüs
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı.Oy birliği ile alınan kararla ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN’da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesi, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde güncellendi. Açıklanan resmi enflasyon rakamı yüzde 74 olmasına ve diğer tüm ekonomik göstergelerdeki artışlara rağmen, tam tarifede yalnızca yüzde 34.62’lik artış yapıldı. İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 17.5 TL’ye çıkarken, 11.52 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş biniş ücreti 15.50 TL, öğrenci biniş ücreti ise 7.50 TL oldu.Öğrenciler aktarma ücreti ödemeyecekTam tarifede, 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada 8,78 TL, ikinci aktarmada ise 4,42 TL ücret alınacak. Öğretmenler ilk aktarmada 5,76 TL, ikinci aktarmada ise 2,88 TL ödeyecek. 60 yaş kartlarından ise ilk aktarmada 7.76 TL, ikinci aktarmada 3,88 TL alınacak. Öğrenciler aktarma ücreti ödemeyecek.Yüzde 50 indirimli Halk Taşıt uygulaması sürüyorGünün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan “Halk Taşıt” uygulamasında ise tam biniş 8,75 TL, öğretmen 5,76 TL, 60 yaş 7,75 TL, öğrenci binişi ise 3,75 TL oldu. Tam tarife kapsamındakiler, Halk Taşıt saatlerinde ilk binişten sonraki 120 dakika içinde ilk aktarmaya 4,39 TL, ikinci aktarmaya 2,21 TL ödeyecek. Öğretmen kartlarından, ilk aktarmada 2,88 TL, ikinci aktarmada 1,44 TL düşülecek. 60 yaş kartlarından ise ilik aktarmada 3,88 TL, ikinci aktarmadan 1,94 TL alınacak. Öğrenciler yine aktarma ücretinden muaf olacak.Feribotlarda da tarife değişikliğiİZDENİZ’in işlettiği Bostanlı-Üçkuyular feribotlarında da araç biniş ücretleri güncellendi. Motosiklet geçişi 45 TL, otomobil 110 TL, orta sınıf araçlar 260 TL, otobüs-kamyon 560 TL, TIR 975 TL oldu. Araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmayacak. İZDENİZ, diğer kentlerdeki benzer işletmelerle kıyaslandığında mil başına yine en düşük ücretleri uygulayacak.Seferlere ‘yaz’ ayarıÖte yandan cumartesi ve pazar günleri 19.30 - 23.00 saatleri arasındaki Bostanlı - Üçkuyular feribot seferleri, yaz aylarının getirdiği yoğunluk nedeniyle sıklaştırıldı. Kış sezonunda 30 dakikada bir düzenlenen seferler, 15 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında 15 dakikada bir yapılacak.Baykuş seferlerine de düzenlemeİZDENİZ yönetimi, Karşıyaka ve Alsancak iskeleleri arasında çarşamba-cuma-cumartesi günleri yapılan Baykuş seferlerinde de düzenlemeye gitti. Yeterli kullanım olmadığı için çarşamba seferlerine son verildi. Baykuş seferi yapan gemiler, cuma ve cumartesi günleri, Karşıyaka’dan 23.45 ve 00.45’te, Alsancak’tan 00.05 ve 01.05’te kalkacak.
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toplu ulaşım, izmir büyükşehir belediyesi, izmir, enflasyon, otobüs
toplu ulaşım, izmir büyükşehir belediyesi, izmir, enflasyon, otobüs

İzmir’de toplu ulaşıma zam

20:51 12.06.2024
© İZBANİzmir İZBAN
İzmir İZBAN - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© İZBAN
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kent içi toplu ulaşım ücret tarifesini oy birliğiyle güncelledi. 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak tarifeye göre tam biniş ücreti 17.5 TL oldu. Öğretmen tarifesi 11.52 TL olarak kalırken, öğrenci biniş ücreti de 7.5 TL ile düzeyde tutuldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı.
Oy birliği ile alınan kararla ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN’da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesi, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde güncellendi.
Açıklanan resmi enflasyon rakamı yüzde 74 olmasına ve diğer tüm ekonomik göstergelerdeki artışlara rağmen, tam tarifede yalnızca yüzde 34.62’lik artış yapıldı. İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 17.5 TL’ye çıkarken, 11.52 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş biniş ücreti 15.50 TL, öğrenci biniş ücreti ise 7.50 TL oldu.

Öğrenciler aktarma ücreti ödemeyecek

Tam tarifede, 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada 8,78 TL, ikinci aktarmada ise 4,42 TL ücret alınacak. Öğretmenler ilk aktarmada 5,76 TL, ikinci aktarmada ise 2,88 TL ödeyecek. 60 yaş kartlarından ise ilk aktarmada 7.76 TL, ikinci aktarmada 3,88 TL alınacak. Öğrenciler aktarma ücreti ödemeyecek.

Yüzde 50 indirimli Halk Taşıt uygulaması sürüyor

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan “Halk Taşıt” uygulamasında ise tam biniş 8,75 TL, öğretmen 5,76 TL, 60 yaş 7,75 TL, öğrenci binişi ise 3,75 TL oldu. Tam tarife kapsamındakiler, Halk Taşıt saatlerinde ilk binişten sonraki 120 dakika içinde ilk aktarmaya 4,39 TL, ikinci aktarmaya 2,21 TL ödeyecek. Öğretmen kartlarından, ilk aktarmada 2,88 TL, ikinci aktarmada 1,44 TL düşülecek. 60 yaş kartlarından ise ilik aktarmada 3,88 TL, ikinci aktarmadan 1,94 TL alınacak. Öğrenciler yine aktarma ücretinden muaf olacak.

Feribotlarda da tarife değişikliği

İZDENİZ’in işlettiği Bostanlı-Üçkuyular feribotlarında da araç biniş ücretleri güncellendi. Motosiklet geçişi 45 TL, otomobil 110 TL, orta sınıf araçlar 260 TL, otobüs-kamyon 560 TL, TIR 975 TL oldu. Araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmayacak. İZDENİZ, diğer kentlerdeki benzer işletmelerle kıyaslandığında mil başına yine en düşük ücretleri uygulayacak.

Seferlere ‘yaz’ ayarı

Öte yandan cumartesi ve pazar günleri 19.30 - 23.00 saatleri arasındaki Bostanlı - Üçkuyular feribot seferleri, yaz aylarının getirdiği yoğunluk nedeniyle sıklaştırıldı. Kış sezonunda 30 dakikada bir düzenlenen seferler, 15 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında 15 dakikada bir yapılacak.

Baykuş seferlerine de düzenleme

İZDENİZ yönetimi, Karşıyaka ve Alsancak iskeleleri arasında çarşamba-cuma-cumartesi günleri yapılan Baykuş seferlerinde de düzenlemeye gitti. Yeterli kullanım olmadığı için çarşamba seferlerine son verildi. Baykuş seferi yapan gemiler, cuma ve cumartesi günleri, Karşıyaka’dan 23.45 ve 00.45’te, Alsancak’tan 00.05 ve 01.05’te kalkacak.
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