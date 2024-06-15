https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/bakan-ozhaseki-gelisiyoruz-buyuyoruz-ve-bu-durum-dusmana-korku-saliyor-1084878701.html

Bakan Özhaseki: Gelişiyoruz, büyüyoruz ve bu durum düşmana korku salıyor

Bakan Özhaseki: Gelişiyoruz, büyüyoruz ve bu durum düşmana korku salıyor

Sputnik Türkiye

Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen Kamu Görevlileri ve Vatandaşla Bayramlaşma programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T11:54+0300

2024-06-15T11:54+0300

2024-06-15T11:55+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

mehmet özhaseki

deprem

adıyaman

kurban bayramı

kayseri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/14/1080932083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d57b6522ffe794889c05c8328b0de415.jpg

Kayseri Valiliği önünde düzenlenen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Özhaseki bayramlarda örf ve adetlerin coşkusunun hep beraber yaşandığını söyleyerek, “Bugün yine bir güzel Kurban Bayramı arefesindeyiz. İnşallah bayramı hep birlikte idrak ederiz. Allah nice Kurban Bayramlarına, Ramazan Bayramlarına, Cumhuriyet Bayramlarına, dini ve milli bayramlarımızın, hassasiyetlerimizin olduğu o güzel günlere eriştirir diye de dua ediyorum. Valimizin dediği gibi bütün bayramlar Kayseri’de hakkıyla yaşanıyor. Gerek dini gerekse de milli bayramlarımız. Bugün herkes kabristana koşuyor, geçmişlerine Fatihalar okuyor ve ziyaretler yapıyor. Sonra da eşini dostunu arıyor helalleşiyor, bayramlaşıyor. Bu güzel adetleri sonuna kadar devam ettiriyor. Allah bu güzel adetleri elimizden almasın. Yitirirsek geriye çok bir şey kalmıyor. Bunun da tabi coşkusunu, sevincini hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.'Gelişip büyümemiz düşmana korku salıyor'Türkiye’nin gelişmesinin düşmanlara korku saldığını söyleyen Bakan Özhaseki, “Bu coğrafyada yaşıyoruz ve bin yıldır varız. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor ve gittikçe de gelişiyoruz, büyüyoruz hamdolsun. Bizim bu büyümemiz, güçlenmemiz düşmanlara korku salıyor, dostları da elbette memnun ediyor. Bu coğrafyada yaşamanın bir tek şartı var, ikinci bir şartı yok. O da güçlü olmak. Eğer güçlü olursanız dimdik durursunuz, yaşarsınız. Kimse size yan bakamaz ama zayıf olursanız üzerinize oyunlar kurmaya başlarlar. Şöyle etrafımızdaki ülkelere bir bakın. Ağzı tatlı kaç tane ülke var? akşam insanların evine huzurla girebildiği, bombaların patlamadığı kaç tane ülke var? Hele de böyle bir bayram arefesinde biz ülkemiz için bu sevinci dile getirirken bir taraftan da Filistin’de yaşananları gördükçe adeta insanlığımızdan utanıyoruz. Geçenlerde Portekiz’de bir ödül töreni vardı. Kürsüye gidip çevreyle ilgili yaptıklarımızı anlattıktan sonra dedim ki tamam bunları ne için yapıyoruz? yaşadığımız ortamı güzelleştirmek için ama insan olmazsa ne kıymeti var? şimdi insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor. Hastaneler bombalanıyor. Fakat insanlık alemi seyrediyor, ateşkes bile diyemiyor. Yani savaşmayın diyecekler, bu kadar. Çocukları öldürmeyin diyecekler. Fakat görünüşte medeni, içlerinde vahşi bir batı medeniyeti bu kötülüğü sindirmeye devam ediyor. İnşallah bizler gücümüz yettiğince oraya yardımcı olmaya çalışacağız. Oradaki savaşı dindirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hep birlikte bunun da mücadelesini vereceğiz” dedi.'Dünyanın en büyük şantiyesi deprem bölgesinde'Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde 2 binin üzerinde şantiyede çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/cumhurbaskani-erdogan-enflasyon-canavarindan-kurtulma-surecine-girdik-1084878046.html

türkiye

adıyaman

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, deprem, adıyaman, kurban bayramı, kayseri