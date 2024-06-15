https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/avusturya-basbakani-bati-rusyayi-ukrayna-ihtilafina-iliskin-gorusunu-degistirmeye-zorlayamayacak-1084894955.html
Avusturya Başbakanı: Batı, Rusya’yı Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşünü değiştirmeye zorlayamayacak
Avusturya Başbakanı: Batı, Rusya’yı Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşünü değiştirmeye zorlayamayacak
Sputnik Türkiye
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Batı’nın Asya, Afrika ve Güney Amerikaülkelerinin desteği olmadan Rusya'yı Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşünü değiştirmeye... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T21:04+0300
2024-06-15T21:04+0300
2024-06-15T21:04+0300
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karl nehammer
avusturya
isviçre
ukrayna
rusya
moskova
ihtilaf
batı
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İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nde konuşan Nehammer, Batı'nın Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin desteği olmadan Rusya'yı etkileyemeyeceğini ve Moskova’yı Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşünü değiştirmeye zorlayamayacağını söyledi.Nehammer, “Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin temsilcileri olmadan Rusya Federasyonu'nu fikrini değiştirmeye zorlayamayız” dedi.Avusturya Başbakanı, Hindistan ve Brezilya'nın zirvede bakanlar düzeyinde olmasa da temsil edilmesinin ‘bir umut ışığı’ olduğunu vurguladı.İsviçre'deki Ukrayna konulu konferansın ‘çıkmazdan olası bir çıkış yolu’ olabileceğine vurgu yapan Nehammer, AB ve ABD'nin Ukrayna ihtilafına ilişkin Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için daha fazla müttefik bulması gerektiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/peskov-putinin-ukraynada-baris-onerisine-batinin-tepkisi-yapici-degil-1084887521.html
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karl nehammer, avusturya, isviçre, ukrayna, rusya, moskova, ihtilaf, batı, abd, ab, zirve
karl nehammer, avusturya, isviçre, ukrayna, rusya, moskova, ihtilaf, batı, abd, ab, zirve
Avusturya Başbakanı: Batı, Rusya’yı Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşünü değiştirmeye zorlayamayacak
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Batı’nın Asya, Afrika ve Güney Amerikaülkelerinin desteği olmadan Rusya'yı Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşünü değiştirmeye zorlayamayacağını belirtti.
İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nde konuşan Nehammer, Batı'nın Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin desteği olmadan Rusya'yı etkileyemeyeceğini ve Moskova’yı Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşünü değiştirmeye zorlayamayacağını söyledi.
Nehammer, “Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin temsilcileri olmadan Rusya Federasyonu'nu fikrini değiştirmeye zorlayamayız” dedi.
Avusturya Başbakanı, Hindistan ve Brezilya'nın zirvede bakanlar düzeyinde olmasa da temsil edilmesinin ‘bir umut ışığı’ olduğunu vurguladı.
İsviçre'deki Ukrayna konulu konferansın ‘çıkmazdan olası bir çıkış yolu’ olabileceğine vurgu yapan Nehammer, AB ve ABD'nin Ukrayna ihtilafına ilişkin Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için daha fazla müttefik bulması gerektiğini kaydetti.