https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/avusturya-basbakani-bati-rusyayi-ukrayna-ihtilafina-iliskin-gorusunu-degistirmeye-zorlayamayacak-1084894955.html

Avusturya Başbakanı: Batı, Rusya’yı Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşünü değiştirmeye zorlayamayacak

Avusturya Başbakanı: Batı, Rusya’yı Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşünü değiştirmeye zorlayamayacak

Sputnik Türkiye

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Batı’nın Asya, Afrika ve Güney Amerikaülkelerinin desteği olmadan Rusya'yı Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşünü değiştirmeye... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T21:04+0300

2024-06-15T21:04+0300

2024-06-15T21:04+0300

ukrayna krizi

karl nehammer

avusturya

isviçre

ukrayna

rusya

moskova

ihtilaf

batı

abd

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İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nde konuşan Nehammer, Batı'nın Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin desteği olmadan Rusya'yı etkileyemeyeceğini ve Moskova’yı Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşünü değiştirmeye zorlayamayacağını söyledi.Nehammer, “Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin temsilcileri olmadan Rusya Federasyonu'nu fikrini değiştirmeye zorlayamayız” dedi.Avusturya Başbakanı, Hindistan ve Brezilya'nın zirvede bakanlar düzeyinde olmasa da temsil edilmesinin ‘bir umut ışığı’ olduğunu vurguladı.İsviçre'deki Ukrayna konulu konferansın ‘çıkmazdan olası bir çıkış yolu’ olabileceğine vurgu yapan Nehammer, AB ve ABD'nin Ukrayna ihtilafına ilişkin Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için daha fazla müttefik bulması gerektiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/peskov-putinin-ukraynada-baris-onerisine-batinin-tepkisi-yapici-degil-1084887521.html

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