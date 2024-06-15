https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-duyurdu-sosyal-ve-ekonomik-destek-odemeleri-hesaplara-yatirilacak-1084875869.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: 'Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: 'Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak'

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 887 milyon lira... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T10:28+0300

2024-06-15T10:28+0300

2024-06-15T10:29+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

destek

ödeme

haziran

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve onların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-duyurdu-odemeler-yarin-yapilacak-1084799767.html

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, destek, ödeme, haziran