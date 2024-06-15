https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-duyurdu-sosyal-ve-ekonomik-destek-odemeleri-hesaplara-yatirilacak-1084875869.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: 'Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: 'Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak'
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 887 milyon lira... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T10:28+0300
2024-06-15T10:28+0300
2024-06-15T10:29+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir göktaş
destek
ödeme
haziran
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve onların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-duyurdu-odemeler-yarin-yapilacak-1084799767.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, destek, ödeme, haziran
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, destek, ödeme, haziran
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: 'Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak'
10:28 15.06.2024 (güncellendi: 10:29 15.06.2024)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 887 milyon lira tutarındaki haziran ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatıracaklarını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve onların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.
Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.
Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.