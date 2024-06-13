https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-duyurdu-odemeler-yarin-yapilacak-1084799767.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: 'Ödemeler yarın yapılacak'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: 'Ödemeler yarın yapılacak'

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini, yarın toplam .2 milyar lira... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T12:13+0300

2024-06-13T12:13+0300

2024-06-13T12:13+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

bakım

yoğun bakım

yardım

ödeme

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Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.Engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek, aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.Bakan Göktaş, söz konusu yardım kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

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türkiye

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evde bakım yardımı ödemeleri