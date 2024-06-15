https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/abd-iskandinav-direnis-hareketini-teror-orgutu-olarak-tanimladi-1084879838.html

ABD, İskandinav Direniş Hareketini terör örgütü olarak tanımladı

ABD, İskandinav Direniş Hareketini terör örgütü olarak tanımladı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin, İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketini (NRM) ve 3 liderini "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanıdığını... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T12:41+0300

2024-06-15T12:41+0300

2024-06-15T12:41+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin etnik nedenlere dayanan şiddet tehdidinden endişe duyduğu belirtildi.ABD'nin, Avrupalı ortaklarıyla istişare sonrası NRM'nin terör örgütü olarak tanınması kararı aldığı kaydedilen açıklamada, hareketin ve 3 liderinin "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanındığı bildirildi.Örgüt üyelerinin siyasi muhaliflere, protestoculara ve gazetecilere karşı şiddet içeren saldırılar düzenlediği vurgulanan açıklamada, NRM'nin bıçaklı dövüş gibi şiddet içerikli eğitimler düzenlediği aktarıldı.Açıklamada, söz konusu örgüt, Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya'da da şubeleri bulunan, İsveç'teki en büyük neo- Nazi grubu olarak tanımlandı.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, aşırı milliyetçi Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu’nun insan haklarına yönelik ağır suçlara karıştığı yönünde hiçbir delil elde etmediklerini duyurmuştu.Bunun üzerine ABD’nin söz konusu tabura yönelik ‘silah yardımı’ yasağını kaldırdığı bildirilmişti.Azov Taburu’nun “ultra milliyetçi silahlı oluşum” olduğunu anımsatan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington’un Azov’la işbirliği yapmaya hazır olmasının, neo-Nazizm ideolojisinin dünya geneline yayıldığına ilişkin endişelerin geçerli olduğunu doğruladığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/abd-ukraynali-neo-nazi-azov-taburuna-yonelik-silah-yardimi-yasagini-kaldirdi-1084702575.html

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