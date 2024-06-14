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EURO 2024 heyecanı bugün başlıyor: İlk düdük Almanya-İskoçya maçında çalacak
EURO 2024 heyecanı bugün başlıyor: İlk düdük Almanya-İskoçya maçında çalacak
Sputnik Türkiye
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak tek maçla başlayacak. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
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Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyon, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında Münih Futbol Arena'da oynanacak açılış müsabakasıyla start alacak.TSİ 22.00'de başlayacak maç, TRT 1'den yayımlanacak.Gruplardan 16 takım çıkacakAvrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek.29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.Türkiye, F Grubu'ndaA Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.Turnuvaya ev sahipliği yapacak statlarEURO 2024, Almanya'nın 10 şehrinde ve stadında düzenlenecek.Turnuvaya başken Berlin'in yanı sıra Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stutgart ve Düsseldorf kentleri ev sahipliği yapacak.EURO 2024 takvimiA Grubu:22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)19.00 Almanya-Macaristan (Stuttgart Arena)22.00 İskoçya-İsviçre (Köln Stadı)22.00 İskoçya-Macaristan (Stuttgart Arena)22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)B Grubu:19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)16.00 Hırvatistan-Arnavutluk (Volkspark)22.00 İspanya-İtalya (AufSchalke Arena)22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)C Grubu:19.00 Slovenya-Danimarka (Stuttgart Arena)22.00 Sırbistan-İngiltere (AufSchalke Arena16.00 Slovenya-Sırbbistan (Münih Futbol Arena)19.00 Danimarka-İngiltere (Frankfurt Arena)22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)22.00 Danimarka-Sırvistan (Münih Futbol Arena)D Grubu:16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark)22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena)19.00 Polonya-Avusturya (Berlin Olimpiyat)22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)E Grubu:16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena)19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena)16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)F Grubu:19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)
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EURO 2024 heyecanı bugün başlıyor: İlk düdük Almanya-İskoçya maçında çalacak

12:45 14.06.2024
© AA / Serhat ÇetinkayaA Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AA / Serhat Çetinkaya
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak tek maçla başlayacak.
Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyon, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında Münih Futbol Arena'da oynanacak açılış müsabakasıyla start alacak.
TSİ 22.00'de başlayacak maç, TRT 1'den yayımlanacak.

Gruplardan 16 takım çıkacak

Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.
Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek.
29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.
EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.

Türkiye, F Grubu'nda

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.
Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak statlar

EURO 2024, Almanya'nın 10 şehrinde ve stadında düzenlenecek.
Turnuvaya başken Berlin'in yanı sıra Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stutgart ve Düsseldorf kentleri ev sahipliği yapacak.
Şehirlere göre statlar ve kapasiteleri

Şehir

Stat

Kapasite

Berlin

Berlin Olimpiyat Stadı

71 bin

Leipzig

Leipzig Stadı

40 bin

Hamburg

Volkspark Stadı

49 bin

Dortmund

BVB Stadı

62 bin

Stuttgart

Stuttgart Arena

51 bin

Gelsenkirchen

AufSchalke Arena

50 bin

Düsseldorf

Düsseldorf Arena

47 bin

Frankfurt

Frankfurt Arena

47 bin

Köln

Köln Stadı

43 bin

Münih

Münih Futbol Arena

66 bin

EURO 2024 takvimi

A Grubu:

14 Haziran 2024 Cuma:
22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)
15 Haziran 2024 Cumartesi:
16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)
19 Haziran Çarşamba:
19.00 Almanya-Macaristan (Stuttgart Arena)
22.00 İskoçya-İsviçre (Köln Stadı)
23 Haziran Pazar:
22.00 İskoçya-Macaristan (Stuttgart Arena)
22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)

B Grubu:

15 Haziran 2024 Cumartesi:
19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)
22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)
19 Haziran Çarşamba:
16.00 Hırvatistan-Arnavutluk (Volkspark)
20 Haziran Perşembe:
22.00 İspanya-İtalya (AufSchalke Arena)
24 Haziran Pazartesi:
22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)
22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)

C Grubu:

5 Haziran 2024 Cumartesi:
19.00 Slovenya-Danimarka (Stuttgart Arena)
22.00 Sırbistan-İngiltere (AufSchalke Arena
20 Haziran Perşembe:
16.00 Slovenya-Sırbbistan (Münih Futbol Arena)
19.00 Danimarka-İngiltere (Frankfurt Arena)
25 Haziran Salı:
22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)
22.00 Danimarka-Sırvistan (Münih Futbol Arena)

D Grubu:

16 Haziran Pazar:
16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark)
17 Haziran Pazartesi:
22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena)
21 Haziran Cuma:
19.00 Polonya-Avusturya (Berlin Olimpiyat)
22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)
25 Haziran Salı:
19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)
19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)

E Grubu:

17 Haziran Pazartesi:
16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena)
19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena)
21 Haziran Cuma:
16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)
22 Haziran Cumartesi:
22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)
26 Haziran Çarşamba:
19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)
19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)

F Grubu:

18 Haziran Salı:
19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)
22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)
22 Haziran Cumartesi:
16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)
19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)
26 Haziran Çarşamba:
22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)
22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)
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