https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/euro-2024-heyecani-bugun-basliyor-ilk-duduk--almanya-iskocya-macinda-calacak-1084846679.html

EURO 2024 heyecanı bugün başlıyor: İlk düdük Almanya-İskoçya maçında çalacak

EURO 2024 heyecanı bugün başlıyor: İlk düdük Almanya-İskoçya maçında çalacak

Sputnik Türkiye

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak tek maçla başlayacak. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T12:45+0300

2024-06-14T12:45+0300

2024-06-14T12:45+0300

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Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyon, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında Münih Futbol Arena'da oynanacak açılış müsabakasıyla start alacak.TSİ 22.00'de başlayacak maç, TRT 1'den yayımlanacak.Gruplardan 16 takım çıkacakAvrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek.29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.Türkiye, F Grubu'ndaA Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.Turnuvaya ev sahipliği yapacak statlarEURO 2024, Almanya'nın 10 şehrinde ve stadında düzenlenecek.Turnuvaya başken Berlin'in yanı sıra Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stutgart ve Düsseldorf kentleri ev sahipliği yapacak.EURO 2024 takvimiA Grubu:22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)19.00 Almanya-Macaristan (Stuttgart Arena)22.00 İskoçya-İsviçre (Köln Stadı)22.00 İskoçya-Macaristan (Stuttgart Arena)22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)B Grubu:19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)16.00 Hırvatistan-Arnavutluk (Volkspark)22.00 İspanya-İtalya (AufSchalke Arena)22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)C Grubu:19.00 Slovenya-Danimarka (Stuttgart Arena)22.00 Sırbistan-İngiltere (AufSchalke Arena16.00 Slovenya-Sırbbistan (Münih Futbol Arena)19.00 Danimarka-İngiltere (Frankfurt Arena)22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)22.00 Danimarka-Sırvistan (Münih Futbol Arena)D Grubu:16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark)22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena)19.00 Polonya-Avusturya (Berlin Olimpiyat)22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)E Grubu:16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena)19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena)16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)F Grubu:19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)

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